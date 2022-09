Más juegos: la respuesta de Netflix a que (casi) nadie los esté usando

Este fin de semana, durante el Ubisoft Forward, una de las grandes noticias de la conferencia estuvo en la alianza entre el desarrollador y Netflix. La plataforma de streaming no solo producirá una serie de tipo live action de Asssassins Creed, sino que además será el hogar de tres juegos para móviles exclusivos dentro del servicio: Valiant Hearts 2 (enero de 2023), Mighty Quest 2 (2023) y un nuevo juego para móviles de Assassins Creed para smartphones (sin fecha).

Para muchos, la mayor sorpresa de la noticia puede estar en que Netflix siga comprometido con su plan de invertir en videojuegos. 2022 no ha sido un año amable con la plataforma de streaming. Los últimos reportes de ganancias han fallado en alcanzar las expectativas, la plataforma sigue perdiendo contenido de su servicio (bien por cancelaciones o licencias que se mudan), al mismo tiempo que hay dudas sobre su plan para competir con esta nueva era del streaming o sus tácticas para capitalizar sus suscriptores actuales forzando a las personas a que dejen de compartir contraseña.

Un reporte de Apptopia a inicios de este año aseguraba que la plataforma hoy no está teniendo mucho éxito en atraer este público. De acuerdo con su reporte, hoy solo un 1% de sus suscriptores usan sus juegos. Por supuesto, la cifra se puede justificar considerando que la función lleva menos de un año al aire y que Netflix tiene más de 221 millones de suscriptores. Pero sigue siendo un número mucho menor al esperado.

En una conversación para ENTER.CO, Leanne Loombe (jefa de desarrollo externo de juegos para Netflix) confirmó que la estrategia actual de la compañía está en incrementar su catálogo de juegos y consolidar la oferta de opciones que pueden ofrecer a sus suscriptores. Parte de este proceso está en alianzas como las que se anunciaron este fin de semana. Netflix, por otro lado, no parece estar preocupado por el número actual de sus usuarios que conoce o juega sus títulos, así como no tiene algún plan adicional para motivar a más de ellos a utilizarlo.

Loombe también reforzó la idea de que los juegos en Netflix no tendrán anuncios, publicidad o micro transacciones. Por esto mismo, el status dentro del plan con publicidad y los juegos no está claro, con ella asegurando que no podía/conocía los detalles sobre la limitación de estos juegos dentro del plan. También garantizó que Netflix no tiene planes de ofrecer o integrar juegos con NFT o algún otro tipo de blockchain, asegurando que iría en contra de su filosofía actual de ofrecer una experiencia que no esté bloqueada por transacciones.

Por ahora, Netflix está apostando a terminar el año con 50 juegos en su librería. Tendremos que esperar un poco más para ver si más es mejor… o al menos más usuarios para la plataforma de streaming.

