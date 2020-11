Evaluación ‘Assassin’s Creed Valhalla’

Es hora de hacer parkour, completar asesinatos en sigilo y recorrer cada rincón de otro mundo abierto en ‘Assassin’s Creed Valhalla’, está vez vestidos de vikingos. El título más reciente de la franquicia llega en un año en el que no solo tiene que competir con un panorama saturado de juegos, en gran parte gracias al lanzamiento de la Xbox Series X y PlayStation 5, sino también con una competencia extraña: ‘Watch Dogs: Legion’. Por alguna razón, el publisher decidió que la mejor estrategia era lanzar sus dos títulos de mundo abierto con menos de un mes de distancia (como si en 2020 la mayoría de nosotros tuviera los recursos o el tiempo para completar dos juegos de este tipo en este tiempo).

‘Assassin’s Creed Valhalla’ maneja una fórmula similar a la que los juegos de la franquicia, con un par de modificaciones importantes. En este caso jugará como Eivor, huérfana de un clan de Vikingos que llega a Londres en compañía de su clan, con el objetivo de establecerse en estas tierras extranjeras. Al mismo tiempo que esto ocurre, Eivor entra en contacto con la orden, que a su vez está intentando limpiar Inglaterra del control de la orden de los ocultos (los templarios), por lo que será ‘enlistada’ por ellos para cumplir con esta misión. El primer objetivo es forjar alianzas a lo largo de todo este territorio.

Es difícil asegurar en dónde se encuentra ‘Assassins Creed’ en la historia de esta franquicia. Por un lado, el modelo de historia con el que opera ofrece una ‘pseudo libertad’ a su progreso, que permite que la historia no se sienta como la continuación de misión, tras misión. Su sistema de combate mantiene la tendencia de los tres últimos juegos, robusteciendo más los encuentros directos que el sigilo en la mayoría de los casos. Las misiones no cambian mucho la fórmula ya establecida, pero el sistema de habilidades entrega algunos cambios que consideramos para mejor. Quizás su mayor talón de Aquiles se encuentre en que está plagado de fallas visuales y errores que, aunque nunca han probado ‘romper el juego’ si presentan la imagen de un título incompleto.

Vikingos de pura sangre

Una de las cosas que quizás han mantenido a los títulos de ‘Assassins Creed’ relevantes es la curiosidad de cómo el estudio interpretará los elementos culturales de su nuevo destino. En el caso de la cultura nórdica, esta traducción se ha visto integrada en diversos elementos, todos modificando la manera en la que el juego se acerca a sus facetas más conocidas, así como aquellas que son una novedad en los nuevos juegos.

Por ejemplo, a diferencia de los títulos más tradicionales de Assassins Creed, en esta ocasión contarás con una base de operaciones en el lugar desde donde se expandirá tu clan. Más importante, parte de la misión en la historia consiste en hacerlo crecer a través de la construcción y expansión de edificios clave como es una armería, un establo, una tienda un lugar de tatuado, etc. Lo que esto significará es que, desde e inicio del juego no contarás con todas las funciones del juego, sino que parte del progreso está en obtener los recursos necesarios para poder costear estas construcciones. También implica que no podrás simplemente llegar a una nueva ciudad y vender lo que tengas a la mano, actualizar tu equipo y continuar, sino que deberás a menudo regresar al punto iniciar para desde allí revisar tu progreso.

Por supuesto, estos recursos no se obtendrán a través de tus esfuerzos, sino que pedirás la asistencias no voluntaria de tus vecinos para contribuir con estas renovaciones. ‘Assassins Creed’ trae consigo los asaltos, que son ataques con tu tripulación a un puerto con el objetivo de llevate todos los tesoros ocultos, quemar aldeas y causar algo de terror en el progreso, porque no hay nada más vikingo que esto.

Con el hacha en la mano

Los títulos más recientes de ‘Assassins Creed’ han ampliado más el combate cuerpo a cuerpo, quitando un poco de peso a los asesinatos automáticos que se realizan desde las sombras. Esto no cambia en la entrada más reciente de la franquicia. Por ejemplo, los antes mencionados asaltos no son obligatorios, pero resultan en una manera mucho más eficiente para obtener estos recursos que simplemente entrar a hurtadillas a un pueblo e intentar franquear a guardaespaldas, puertas bloqueadas y tesoros ocultos en edificios sin ventanas de acceso.

También está el hecho de que hay muchas menos habilidades centradas en el sigilo en este juego, al menos a comparación de títulos pasados de ‘Assassins Creed’. Esto, junto con la configuración de los edificios, de nuevo parece sugerir al jugador que lo mejor en muchos casos es que decida atacar de manera frontal. También notamos que hay una disminución en el número de misiones de asesinato, al menos a comparación con aquellas que de manera clara solicitaban eliminar a todos los enemigos.

Lo cual no es al algo que sea malo. Con cada entrada ‘Assassins Creed’ ha fortalecido su combate y ‘Valhala’ no es excepción de la regla. El juego más reciente permite utilizar dos armas, ofreciendo variedad en el combate al permitir en combinar dos hachas, o un arma corta con un escudo, utilizar una lanza o una espada… hay una variedad en la experimentación que el juego presenta y que hace de su combate algo más que el presionar botones sin pensar.

También nos gusta su nuevo árbol de habilidades. En vez de que sea una lista de habilidades a las que puedes acceder, te encuentras con un mapa celestial en que cada una de estas mejoras se encuentra oculta detrás de pequeños ‘boost’ a tus habilidades principales. Es un acercamiento que mantiene con algo de misterio cuál será el siguiente poder en tu arsenal y te pone a pensar en la mejor manera de crear sinergias a acceder a ellos. También puedes recuperar los puntos invertidos, de manera que ofrece todavía más campo a la experimentación.

Los mismos trucos de asesino de siempre

Por supuesto, estos cambios son más variaciones en la formula que un juego que haga algo revolucionalmente nuevo. La formula en ‘Assassins Creed’ está modificada, pero en su espíritu más básico sigue siendo el mismo juego de siempre. Su mundo abierto permite una exploración sin, casi, limitaciones (de hecho, prácticamente puedes escalar todo en este juego), con unos puntos clave en cada área que incluyen la resolución de acertijos en su mundo o escalar a puntos altos para revelar zonas del mapa.

El tipo de misiones que necesitas para avanzar o mejorar tu nivel tampoco cambian mucho en ‘Assassin’s Creed Valhalla’. En su mayoría se limitan a ve a X lugar, investiga las pistas, elimina a los enemigos o ingresa sin ser detectado y regresa. Tampoco es que se necesite muchos cambios en la fórmula, pues esto es precisamente lo que los jugadores de este tipo de entradas esperan.

‘Assassin’s Creed Valhalla’ ignora algunos de los elementos que trajo ‘Valhala’. Por ejemplo, descarta la posibilidad de romantizar a alguno de los personajes y las variaciones de los diálogos (quizás para mejor considerando el trato pobre que ofrecían estas opciones al juego), aunque todavía permite elegir sobre ciertas acciones que tienen efectos de manera permanente en la historia, por lo que querrás considerar si desea matar a todo lo que se atraviese por tu camino.

También se nota el esfuerzo del equipo por traducir las estructuras y los espacios de Noruega y Reino Unido en áreas para poder cabalgar a caballo, cazar en los bosques o escalar edificios y castillos en medio del mar. Hay un sentimiento único que permite diferenciar estos espacios del desierto sin fin de Origins o el enorme mapa de Odyssey.

Bugs, errores y tiempos de carga

A estas alturas creo que esperar errores de parte de los juegos de ‘Assassins Creed’, hace parte tanto de su identidad como las dagas ocultas o la escalada de edificios. Por eso muchas reseñas omiten es te componente, pues rara vez se convierte en una parte permanente del juego, sino más bien de pequeños problemas que son solucionados en los meses próximos. Sin embargo nos parece que todavía es necesario mencionarlos, pues se tratan de inconvenientes que verás, en especial si compraste el juego en las primeras semanas o incluso si te encuentras con algunas de estas fallas, ocultas meses después.

En nuestro tiempo con ‘Assassins Creed’ estos errores no fueron escasos. La pantalla de carga del juego a menudo tenía problemas visuales en los que los gráficos no cargaban por completo, Eivor no podía cargar el arco o los controles no responden correctamente. Durante la campaña nos encontramos con personajes que atravesaban estructuras sólidas o soldados de AI que parecían olvidar que se encontraban en medio de un campo de batalla. También tenemos que mencionar que los tiempos de carga son bastante extensos, incluso para los tiempos de la generación. Pueden extenderse por más de un minuto y, por supuesto, se acortan en las nuevas consolas pero es seguro que la mayoría de los consumidores las probaran en la generación actual.

Conclusión

‘Assassin’s Creed Valhalla’ sin duda trae suficientes cosas a la mesa para que los fans de la franquicia hagan el viaje a tierras lejanas y hace las suficientes para resultar en una inversión que valga la pena. Su sistema de combate, exploración y habilidades presentan una experiencia en la que la exploración es motivada. Una en la que la curiosidad genuina y la diversión de ver cómo tu personaje se convierte en una máquina de matar perfecta, pagan las horas que toma el completar su campaña y, después, todos los objetivos pendientes por completar.