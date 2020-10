Cancelar series: el error de Netflix que significará su derrota

Netflix se propuso ser diferente a la TV tradicional. Pero sus movimientos recientes indican que sus cancelaciones serán el camino a su perdición.

Hace un par de años escribí una columna titulada La ‘dieta del streaming’: ¿qué tan favorable sería para tu bolsillo? Tres años atrás ya se advertía que la cantidad de servicios de películas y TV crecía. Que Disney y los otros grandes iban a mover sus propios servicios. Que iba a llegar un momento en el que la billetera tendría que escoger entre Netflix, Spotify, Amazon y Crunchyroll. Pero en ese momento, de manera honesta, creía que Netflix iba a soportar esta abundancia de servicios. Después de todo, sigue siendo la plataforma con mayor penetración en mercados internacionales, cuenta con una app para dispositivos móviles y el catálogo más diverso de todos los servicios existentes.

Pero hoy, creo que la plataforma está cometiendo un error importante. Uno que puede costarle su ventaja frente a los demás servicios.

Netflix es terrible cancelando series.

Y lo primero que debería aclarar es que cancelar una producción no es, en sí, algo malo. Las series tienen una vida útil y es parte de ella que si no tienen la popularidad necesaria o cuentan con los números, es hora de abrir el espacio para nuevas ideas. Es la selección natural de la televisión.

El problema está en que Netflix ha tomado el mal hábito de cancelar aquellas series que no son éxitos mundiales. Los ‘Stranger Things’, ‘Umbrella Academy’ y ‘Casa de Papel’ están a salvo del hacha de la plataforma. Pero todos los demás productos menos ‘sensacionales’ están en perpetuo peligro de ser cancelados.

El mayor problema de esto, está en que la plataforma está matando, con estas cancelaciones, ese espíritu de apostar a lo diferente. ¿De qué sirve que le apuesta a las series poco tradicionales si allá tampoco tendrán un techo seguro? En 2019 Netflix decidió cancelar ‘Santa Clarita Diet’, una comedia negra de zombis que era una de sus producciones más únicas, divertidas y sangrientas. Para el momento de su cancelación el show tenía en Rotten Tomatoes una calificación de 90% de la audiencia y un 80% de la crítica. Así que el problema no era que fuera mala o poco popular. Era que no era un éxito que ameritara sus gastos.

Las cancelaciones en 2020 han continuado, sin brindar una mayor aclaración de las razones por las que estas series dijeron adiós: ‘Glow’, ‘Altered Carbon’, ‘Esta Mierda me supera’, ‘Bojack Horseman’, ‘The Society’. La plataforma ha utilizado como argumento la situación de salud para defender la decisión de terminar algunas de estas producciones. Algo que se entiende, pero al mismo tiempo parece como una respuesta que acomoda la situación a un fenómeno mucho anterior a la crisis de salud de 2020.

Lo que la selección de series indica es que el criterio tiene más que ver con el costo/beneficio que ofrecen estas producciones. Incluso si su calidad es indudable, el hecho de que sean de nicho las hace menos valiosa para la plataforma que debe renovar contratos y publicidad para un show que no está destinado a atraer multitudes, pero sí a complacer a aquellos que ven sus virtudes.

Como resultado, Netflix está perdiendo espectadores porque está sacando un centenar de series, pero no manteniendo que aquellas que nos interesan. Cada nuevo mes vemos un desfile de nuevos shows, pero la pregunta es: ¿para qué verlas si no hay garantías de conclusiones? No sabremos cuál será el destino de Shelia y Joel. No veremos el show final de las chicas de Glow. No conoceremos el destino final de los chicos en ‘The Society.

Netflix se propuso ser diferente a la TV tradicional. Pero sus movimientos más recientes parecen indicar que sus cancelaciones serán el camino a su perdición.