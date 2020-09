¡Triki, triki Halloween, quiero estrenos para mí! Con las políticas de distancia social y el hecho de que este 30 de octubre cualquier disfraz tiene que incluir una máscara, creo que lo mejor es que hagamos planes en casa. Así, la única pregunta que vale la pena hacerse es si Netflix Colombia en octubre de 2020 traerá lo necesario para proveer la dosis de sustos o maratones necesarios, o en vez de dulces nos va a dejar con la mala broma de tener que ver por treceava vez destino final el día de las brujas.

Netflix Colombia en octubre de 2020 es un acto de fe, al menos si hablamos de series. No tenemos el regreso de series anticipadas (de nuevo, mil gracias Netflix por cancelar ‘Santa Clarita Die’…). De hecho, quizás la serie que rescate el horror en este mes sea el estreno de La Maldición de Bly Manor. También tenemos una cantidad importante de nuevas series que ingresan a su catálogo. ¿Es posible que alguna de estas series se convierta en el próximo ‘Umbrella Academy’ o ‘Stranger Things’? 2020 ha sido un año extraño, así que no podemos descartar nada.

En el campo de películas es otra historia. Este mes contamos con la llegada de todas la películas en la franquicia de ‘Rocky’, para aquellos que jamás han visto el clásico. Tmabién tenemos otras historias perfectas para la noche de películas como son It, Un lugar, Cementerio maldito 1-2 y Ecos mortales.

Sin más demora, estos son los estrenos de Netflix Colombia en octubre de 2020

Series

Octubre 01

‘Oktoberfest: Cerveza y sangre’

‘How to Get Away With Murder’: Temporada 6

Octubre 2

‘Emily en París’

Emily, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue el trabajo de sus sueños en París, donde deberá balancear una nueva vida de desafíos, amistad y romance.

‘Song Exploder’

Octubre 09

La maldición de Bly Manor

Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

‘Riverdale’: Temporada 4

Octubre 15

‘Distanciamiento social’

Octubre 16

Alguien tiene que morir

En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

‘Star Trek: Discovery’: Temporada 3

‘Remodelaciones de ensueño’

Octubre 20

‘Flash’: Temporada 6

Octubre 22

‘The Alienist: El ángel de la oscuridad’

‘Tú, yo y ella’: Temporada 5

Octubre 30

‘Arrow’: Temporada 8

Octubre 30

0Somebody Feed Phil: Temporada 4

‘Suburra: Sangre sobre Roma’: Temporada 3

Películas

Octubre 01

‘Blade Runner 2049’

‘El agente de C.I.P.O.L.’

‘Cementerio maldito’

‘Cementerio maldito 2’

‘Pacto criminal’

‘Ecos mortales’

Octubre 02

‘Un lugar en silencio’

Octubre 07

El Halloween de Hubie

Puede que Hubie no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad en Halloween.

Octubre 10

El juicio de los 7 de Chicago

Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia.

Octubre 12

‘unkerque’

Octubre 15

Guía de una niñera para cazar monstruos

Octubre 18

‘IT’ (Eso)

Octubre 20

Rebeca

Octubre 23

Tras un ardiente romance, una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de Rebecca, la ex.

Más allá de la Luna

En este musical animado que dirige el legendario Glen Keane, una niña construye un cohete y despega para conocer a una mítica diosa de la Luna.

‘Apocalipsis ahora: Redux’

‘Creed: Corazón de campeón’

‘Creed II: Defendiendo el legado’

Rocky

Rocky II, la revancha

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Octubre 28

Amor de calendario

‘No me las toquen’

Octubre 30

‘Su casa’

‘Menéndez: El día del Señor’

Documentales y especiales

Octubre 02

‘Descansa en paz, Dick Johnson’

Octubre 04

‘David Attenborough: Una vida en nuestro planeta’

Octubre 13

‘En la cabaña con Bert Kreischer’

Octubre 14

‘Blackpink: Light Up the Sky’

Octubre 19

‘Misterios sin resolver: Volumen 2’

Octubre 27

‘Sarah Cooper: Everything’s Fine’

Octubre 28

‘Los secretos de la tumba de Saqqara’

(Próximamente en octubre)

‘Un mundo azul’

Niños y familia

Octubre 01

‘Carmen Sandiego’: Temporada 3

‘La peor bruja’: Temporada 4

‘Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos’

Octubre 02

‘Tut Tut Cory Bólidos: Halloween’

Octubre 06

‘El cavernícola’

Octubre 09

‘Rápidos y furiosos: Espías al volante’: Temporada 2

‘Supermonstruos: Día de Muertos’

Octubre 16

‘Academia de cachorros’: Temporada 2

Octubre 20

‘El autobús mágico vuelve a despegar: La conexión Frizz’

‘Shopkins al estilo salvaje’

Octubre 25

‘LEGO Ninjago: La película’

Octubre 27

‘Chico Bon Bon: Un mono con herramienta’s: Temporada 4’

Anime

Octubre 1

‘Sword Art Online: Alicización’

‘Psycho-Pass: La película’

Octubre 12

‘One Piece: East Blue’

Octubre 27

‘Sangre de Zeus’

