Cómo reconectar con tus clientes después de un tiempo de descanso

Después de una larga cuarentena y unas fiestas de diciembre poco usuales, lo más importante es volver a conectar con los clientes. Sin embargo, aunque sean las mismas personas sus hábitos han cambiado. Y las estrategias que usamos durante navidad y año nuevo ya no funcionarán igual. Por eso es importante pensar una nueva manera de reconectar con nuestros ellos.

El e-commerce seguirá siendo tendencia en 2021. «Tener un sitio web, navegable y con un catálogo surtido es importante, pero no lo único que se debe hacer. Tener una estrategia clara para atraer a los clientes es la principal tarea en al que se deben enfocar en este momento los dueños de negocio», explica un vocero de .CO. Además, resalta que gracias a la pandemia hay un movimiento de apoyar a los negocios locales. «Usar dominios .CO y .COM.CO son una forma de mostrar el orgullo de ser producto colombiano».

Por su parte Ana Sordo, Marketing Team Manager de HubSpot, plataforma que ayuda a los negocios a crecer mejor, asegura que «Estamos comenzando uno de los años más importantes para el resurgir de muchas organizaciones, en donde la comunicación con los consumidores será la clave para saber cómo desarrollar propuestas que impacten. Es por ello que nuestro primer contacto del año tiene que ser sumamente valioso, notable y auténtico”.

A continuación, recogemos 3 tips que ayudarán a los negocios a reconectar con sus clientes después de un tiempo de descanso:

Identifica sus nuevas metas o necesidades

El 2020 ha dejado tras de sí una gran cantidad de cambios en los hábitos de consumo, entre ellos, atención en el cuidado personal, preferencia hacia el consumo local y un enfoque cada vez más digital. Partiendo de estos conceptos, puedes identificar cuáles serán sus nuevas necesidades, así como las tendencias de tu propio mercado a las que acudirán, lo que te servirá para crear o proponer una solución específica para ellas a partir de tu producto o servicio.

Anuncia las novedades a tus clientes a través de email marketing

Desde el inicio de la pandemia, el correo electrónico ha sido uno de los canales que más relevancia ha recuperado entre los consumidores: hoy el 73 % de los millennials prefieren comunicarse con las empresas por email y el 59 % de los vendedores declaran que es su mayor fuente de ROI.

En este sentido, resulta el medio perfecto para empezar a contactar a todos tus clientes, por lo que una campaña de email marketing para comunicar todas tus novedades y los lanzamientos que tengas planeados para este año debe ser uno de tus primeros esfuerzos y puntos de contacto en este año.

Define un nuevo tono de tu conversación

Con más canales de comunicación que nunca, el tono de las conversaciones digitales cambiará en algún momento. Mientras que el marketing conversacional del pasado se centraba en vender lo más rápido posible, en 2021 estará más centrado en ayudar y educar a los usuarios .

Imagen: Vía Freepik.