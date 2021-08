EXPODIGITAL 2021 tiene grandes beneficios para ti

El evento de tecnologías empresariales más importante de Colombia llega a su 9° edición (segunda vez virtual) con una agenda de conferencias y beneficios que no te puedes perder.

El próximo 21 de septiembre EXPODIGITAL abre sus puertas a todos sus asistentes para que disfruten de conversatorios, charlas y páneles sobre innovación, transformación digital y emprendimiento de inversión. El propósito es brindar a empresarios y emprendedores lo último en herramientas tecnológicas que los ayuden a ser más competitivos y a aumentar sus ventas.

Serán cuatro días en los que speakers de alto nivel hablarán de temas relacionados con marketing digital, comercio electrónico, ventas, productividad empresarial, ciberseguridad, educación y emprendimiento de inversión. Este año el evento contará, entre otros, con representantes de Google, Facebook, Epic Arts Agency, Softline, Oracle NetSuit, Poli, MinTic, Sigma Móvil y Holberton School.

Conferencias que no te puedes perder:

Gustavo Alvarado, Country Marketing Manager de Google Colombia y Centroamérica, nos contará todo sobre las herramientas y productos que Google ofrece para transformar y ayudar a crecer a los negocios. Conéctate con esta charla el martes 21 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

El gigante de las redes sociales también estará en EXPODIGITAL 2021. Juan Pablo Consuegra, director de Facebook en la Región Andina nos acompañará para ofrecernos consejos sobre marketing. ¿Sabes qué herramientas y recursos ofrece Facebook para aumentar las ventas de tu emprendimiento? Entonces no te pierdas este conversatorio el primer día del evento.

Sabemos que sueñas en grande y que quieres hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos a un experto en Growth Hacking para enseñarte todos los trucos y herramientas para hacerlo de manera efectiva. Iván Alberto Ruiz Parra, estratega en marketing, publicidad y comunicaciones del Poli nos acompañará el jueves 23 de septiembre a las 9:55 a.m.

Uno de los espacios más importantes en nuestra agenda será el lanzamiento y premiación de InnoTIC100M, iniciativa que nació del programa de Ingeniería de Software de la Universidad de los Andes. La convocatoria seleccionó a 20 proyectos enfocados en identificar y reconocer soluciones de innovación basadas en TIC para promover la industria e infraestructura de Latinoamérica. Conoceremos los cinco finalistas y el proyecto ganador de un premio de $100 millones de pesos el día 23 de septiembre a las 11.40 a. m.

Recibe beneficios con tu inscripción

Si eres empresario, emprendedor o tienes una idea de negocio a la que aún no le das forma, no puedes perderte ninguna de nuestras conferencias. Las inscripciones al evento no tienen ningún costo pero sí cupos limitados. No dejes pasar esta oportunidad, con tu inscripción recibirás un kit con los beneficios que tu empresa necesita: nombre de dominio, una cuenta de correo, alojamiento página web, plantilla página web, carrito de compras, pasarela de pagos y 50% de descuento en una tienda virtual con servicio de asistencia. Puedes consultar la agenda completa y realizar tu inscripción en este enlace.

Imagen de kiquebg en Pixabay