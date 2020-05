Sony tendría un evento de la PS5 la próxima semana

Todo indica que la primera semana de junio Sony tendría un evento 100% digital enfocado en la PS5. La información vino originalmente de un reporte de Bloomberg y luego fue confirmada por VenturBeat. De acuerdo con lo que se ha dicho, el evento tendría lugar el próximo 3 de junio (es decir, el próximo miércoles). Pero, anticipando quizás lo impredecible de 2020, también se aclara que es muy posible que estos planes cambien a último momento.

Los reportes apuntan a que Sony no revelará ningún dato grande sobre la PS5 en este primer evento. Así, los fans no deberían estar esperando detalles sobre especificaciones de hardware (aunque ya obtuvimos bastantes durante la presentación de GDC 2020) o el precio de la máquina. Lo que nos indican es que Sony revelará detalles de la PS5 de manera esporádica durante los meses próximos. Así no hay alguna confirmación o forma de saber si el evento de la próxima semana se enfocará en el software o hardware de la nueva consola.

Por supuesto, también está la promesa de que pronto veríamos anuncios sobre el catálogo de la PS5. No un rumor, sino una afirmación que se dio en una reunión estratégica, donde se informó que este sería ‘anunciado pronto’. Una declaración que, por su parte, también ha levantado rumores y teorías sobre la aparición de títulos esperados como es las secuelas de algunas de las estrellas de la PS4, como son ‘God of War’, ‘Horizon Zero Dawn’ y ‘Marvel’s Spider-Man’.

De nuevo, el acercamiento de Sony a la presentación de la PS5 ha sido radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Se ha manejado con una suerte de ‘secretismo’ que parece más propio de los productos de lujo que de la nueva generación. Una justificación estaría en que, si los rumores son correctos, se tratará de una máquina más costosa y con unidades más limitadas. Esto explicaría porque en 2020 Sony no invertiría todos sus recursos en promoverla, sino esperaría a 2021 para arrancar con todo en la carrera de la próxima generación.

Imágenes: PlayStation