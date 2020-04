Los rumores de una Switch con 2 pantallas no tienen sentido

la duda es qué función cumpliría esta o si realmente hay una necesidad de una Switch con 2 pantallas. Una pantalla pequeña no parece ser la mayor petición....

La Switch está de moda. Tanto, que en estos momentos en algunas partes del mundo es prácticamente imposible conseguir una. La cuarentena extendida y la solicitud de quedarse en casa han propulsado la popularidad de la consola de Nintendo. A esto se suma el éxito de juegos como ‘Animal Crossing: New Horizons’, que parece hecho a la medida del dedo para esta cuarentena.

Quizás es por esto que los rumores de una versión mejorada de la Switch han retomado fuerza. No se trata de una idea nueva. En 2019 también se habló de una versión ‘Pro’ de la Switch. Pero estos rumores terminaron siendo sobre una versión 2.0 de la consola con una mejor batería. También estuvo el lanzamiento de la Switch Lite, pero esta es todo lo contrario, eliminando algunos de los elementos de la consola original en pro de un precio más accesible.

Mike Heskin, una figura reconocida en el mundo la ingeniería inversa, reveló que después de analizar el firmware 10.0.0 de la Switch descubrió información que apuntaría a que Nintendo ha agregado “soporte preliminar” para un nuevo modelo de hardware. Más interesante, el código en cuestión incluye “evidencia de una segunda pantalla de algún tipo siendo agregado a este modelo”.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: «nx-abcd».

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there’s evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020