La segunda temporada de ‘Fall Guys’ viaja al medioevo

¿Ya eres un experto en todos los mapas y has conseguido todos los disfraces disponibles? Además de felicitarte por tu habilidad (y tiempo libre) te contamos que ‘Fall Guys’ tiene planeado mucho más contenido. Durante la Gamescom, que comenzó oficialmente hoy, se presentó el primer adelanto de la segunda temporada del battle royale/platformer. Es hora de los caballeros, magos y dragones.

Como el adelanto muestra, lo que traerá la próxima actualización es una cantidad considerable de contenido. La temática es ‘misiones épicas’ y lo que esto significa es nuevos elementos estéticos y más Por un lado tenemos una cantidad importante de disfraces, de manera que ahora podrás lucir tu avatar vestido de caballero, hechicero, dragón, vikingo o bruja. Además de esto, tendremos todavía más juegos en la mezcla con algunas pistas de obstáculos que tienen hachas en péndulos u otros mapas en los que tendremos que mover objetos para poder superar muros.

Por ahora, no hay una fecha designada para la nueva temporada de ‘Fall Guys’. El juego no es que realmente la necesite de inmediato, considerando que lleva menos de un mes por fuera. Pero, lo que el estudio no debe perder en su horizonte es que este tipo de juegos suelen perder el interés de las personas tan rápido como lo consiguen. Así, más disfraces y juegos le pueden garantizar el no perder a su público antes de que la chispa se extinga.

Tampoco hay todavía información sobre algunas funciones deseadas. Una de las más habladas es la posibilidad de crossplay entre la PS4 y PC, permitiendo a más personas disfrutar con sus amigos. Tampoco parecen haber mayores anuncios sobre una (casi obligatoria) versión para la Switch o Xbox. Otro elemento que muchos esperan es la posibilidad de conseguir lobbys privados para poder jugar entre comunidades o con sus creadores de contenidos favoritos.

Imágenes: Mediatonic