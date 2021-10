¿Qué debes tener en cuenta para aprender lenguaje C?

El mundo de la programación toma cada vez más fuerza y se ha convertido en una herramienta esencial para encontrar empleo en el sector de la Tecnología de la Información.

Dentro de este gran panorama de la programación, es clave destacar el lenguaje C, uno de los más antiguos y que sirve de base para quienes estén interesados en iniciar en este mundo.

C es un lenguaje de programación, considerado como uno de los más importantes y complejos en la actualidad, con el cual se desarrollan tanto aplicaciones como sistemas operativos. A su vez, otros lenguajes más actuales como Java, C++ o C# derivan de C, por lo que resulta ser una muy buena opción para empezar a programar.

Pero como lo mencionamos anteriormente, no es una tarea sencilla y requiere de mucha disciplina. Por eso, te presentamos algunas cosas clave que debes tener en cuenta si quieres empezar a ahondar en este lenguaje:

¿De donde viene el lenguaje C?

El origen de C viene desde aproximadamente la mitad de la década de los 70. Fue creado por Dennis Ritchie y Brian Kernighan. En principio se creó para utilizarse en sistemas Unix y luego evolucionó a lo que conocemos como Linux, así que en este sistema operativo también se pueden crear muchas aplicaciones con este lenguaje de programación.

Además, fue de los primeros lenguajes que ganó en popularidad. Su nombre se debe a un orden alfabético, ya que sustituyó a otro lenguaje llamado B, y el lenguaje de programación B venía del BCPL.

Características del lenguaje C

Al ser una de las herramientas más populares, sus características son varias:

Es un lenguaje de nivel intermedio, por lo que se beneficia de las ventajas de la programación de alto y bajo nivel.

Es un lenguaje estructurado , como BASIC o Pascal.

, como BASIC o Pascal. Permite una amplia libertad de organización del trabajo.

C es un lenguaje de propósito general. Es decir, se utiliza para el desarrollo de diversas aplicaciones como sistemas operativos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, etc.

Es un lenguaje portable que es independiente del hardware. Los programas escritos en C son fácilmente trasportables a otros sistemas.

Lenguaje de programación C: ventajas y desventajas

Ahora para quienes quieren aprender sobre este lenguaje, es clave que tengan en cuenta una serie de ventajas y desventajas que ofrece. Empecemos por las ventajas:

Tiene muy pocas palabras clave, específicamente cuenta con 32, lo que ayuda a un aprendizaje más rápido.

Proporciona un completo control de cuanto sucede en el interior del ordenador.

Los programas son producidos de forma rápida y son bastante potentes.

Tiene muy pocos tipos de datos básicos , pero esto es suficiente para no cometer errores de programación.

, pero esto es suficiente para no cometer errores de programación. Permite estructuras de datos.

Viene con funciones matemáticas y bibliotecas de programación del sistema.

En cuanto a los inconvenientes del lenguaje C te nombramos algunos:

Es más complicado de aprender que otros lenguajes de programación como por ejemplo Phyton.

No tiene soporte para la programación orientada a objetos.

No tiene liberación de la memoria automática. Debe hacerse de forma manual.

Imagen: Pexels

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.