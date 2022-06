Calidad de vida y autonomía: el ‘milagro’ del trabajo remoto

¿Por qué amamos el trabajo remoto en el sector tech? Carlos Cardona nos cuenta su experiencia trabajando desde casa.

Por Carlos Cardona, Senior Business Analyst

De los cinco años de experiencia laboral que acumulo, dos han sido de forma remota. Hubo una época, en la que debía levantarme muy temprano en la mañana para ir trabajar. A las 5:00 AM ya estaba tomando el primer bus que arrancaba su ruta y debía atravesar la ciudad para llegar a mi lugar de trabajo. El regreso no era mejor. Cuando ya quería volver a mi casa, llegaba aproximadamente a las 7:00 PM. Eso quiere decir que en promedio solo tenía 10 horas para estar en casa, de las cuales la mayoría las utilizaba para hacer cualquier actividad que no podía hacer en la oficina y dormía poco.

En 2020 tuve la oportunidad de iniciar la experiencia de trabajo remoto. Trabajaba para una compañía argentina multinacional de desarrollo de software. En la primera semana de trabajo, asistí todos los días a la oficina. Cabe mencionar que esta oficina era algo totalmente innovador para mi, con diferentes espacios de integración que fomentaban el trabajo colaborativo. La project manager del proyecto me preguntó: “¿Has venido todos los días a trabajar a la oficina? ¿Por qué lo haces? Si quieres, puedes trabajar desde tu casa”. Yo no lo podía creer, me parecía algo sensacional.

Desde ese momento, descubrí una cantidad de actividades que podía realizar, que bajo un trabajo presencial hubiera sido imposible. El cambio más notorio fue el tiempo que me ahorraba en transporte. Ya no tenía que gastar entre 15 y 20 horas a la semana en un bus. Esas horas las empecé a distribuir en más horas de sueño, cursos, capacitaciones y ejercicio físico. Sentía como mi cuerpo y mi mente se concentraban en mejorar diariamente. Es increíble como todo ese tiempo de transporte a la oficina me limitaba a realizar tantas otras actividades mucho más enriquecedoras.

El segundo cambio que noté fue el de la autonomía. Sin tener que estar presencialmente en la oficina, ahora dependía exclusivamente de mí cómo distribuía el tiempo para culminar los objetivos que me trazaba. Así fue cómo cambié mi perspectiva y empecé a trabajar orientado a resultados. Daba igual si algunos días trabajaba unas horas adicionales o si decidía solo trabajar algunas horas en la mañana: al final, lo único que importaba era qué resultados había alcanzado. La autonomía implica madurez y profesionalismo. Gracias al trabajo remoto, aprendí a priorizar mis actividades, a crear un plan de trabajo, a optimizar el tiempo de las reuniones y a trabajar en equipo 100% virtual.

Finalmente, agregué dos nuevas actividades a mi forma de vida. La primera fue que podía trabajar desde cualquier lugar de Colombia. Y la segunda fue que ahora tenía más tiempo para compartir con mi familia y amigos. Me sorprendía la flexibilidad que tenía para desplazarme a otros lugares. Ahora podía cumplir con mis responsabilidades, pero también sacar el tiempo para almorzar con mi familia, viajar a otra ciudad y compartir con la familia de mi novia. No importaba si estaba en la playa, en la casa o en un hotel, lo importante eran los objetivos que alcanzaba todos los días.

Desde mi experiencia, también es uno de los mejores ‘speech’ para ‘vender’ un empleo. Después de vivir el ‘milagro’ de trabajar de manera remota hoy sé que para muchos lo más importante no es el salario o el título en el puesto. Es tener un estilo de vida que permita trabajar desde casa. Es por eso que cuando veo a alguien quejarse de los trancones a la oficina, de no tener tiempo para pasar con la familia, de seguir aplazando ese viaje porque las vacaciones no coinciden les digo: “Hey yo, trabajo en EPAM Anywhere y quizás tu deberías hacer lo mismo”.

Después de todo, este es un milagro que vale la pena compartir.

Imágenes: EPAM Anywhere