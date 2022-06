No, Elon: el trabajo remoto llegó para quedarse

El trabajo remoto a tiempo completo se está convirtiendo en uno de los mayores beneficios que un empleador puede ofrecer hoy.

Si en el mundo de la tecnología estamos sorprendidos de que Elon Musk haya puesto un ultimátum a los empleados de Tesla para que regresaran a las oficinas, hay razones. Contrario a lo que el magnate indica en el correo que mandó a sus ejecutivos, no son pocas las empresas que mantienen este formato y, más importante, son muchas más las que han conseguido productos exitosos y populares.

El formato de trabajo remoto permanente y de tiempo completo se está apoderando de la industria tecnológica. Ha sido una transformación interesante. Ha pasado de ser una tendencia temporal introducida a regañadientes y por necesidad en 2020, dos años después se ha convertido a la nueva normalidad.

Pero hay empresas que anticiparon la tendencia antes de que se generalizara. De hecho, encontrar ejemplos de compañías que han creado toda una cultura alrededor del trabajo remoto es fácil. Por ejemplo, está EPAM Anywhere. Se trata de un programa que se lanzó a finales de 2019 y, desde entonces, ha crecido hasta unir a más de 3000 profesionales en tecnologías en más de 15 países, incluidos México y Colombia. Los trabajos de la plataforma son remotos por diseño y ofrecen compromisos de tiempo completo y un paquete de beneficios.

También hay una demanda creciente por el trabajo remoto. Para los reclutadores es un gancho atractivo, porque hoy es muy codiciado entre los profesionales de la tecnología, ya que ofrece más libertad, flexibilidad y la oportunidad de vivir la vida profesional y personal según ellos mismos la organizan.

En muchos casos también abre todo un mundo de proyectos globales para aquellos que no quieren estar atados a su mercado local. Carlos Cardona, analista senior de negocios de EPAM Anywhere, cree que la exposición a clientes internacionales y la oportunidad de trabajar con equipos distribuidos por todo el mundo es un plus espectacular que eleva su perfil profesional.

Obviamente, el trabajo remoto atrae a aquellos que no pueden quedarse quietos. “Siempre me ha gustado viajar, así que el hecho de que el trabajo sea 100% remoto fue un factor importante para mí”, dice Juliana Díaz, analista de datos que se unió a EPAM Anywhere hace casi un año. Para Carlos Cardona, el objetivo es ver todas las maravillas del mundo: “¡La próxima parada será Machu Picchu en Perú!”.

Para muchos de los profesionales de hoy, trabajar de forma remota es más que solo ahorrar tiempo en los desplazamientos. Para Santiago Castellanos, líder del equipo de ingeniería de sistemas en EPAM Anywhere, es importante tener acceso a recursos de aprendizaje de clase mundial y oportunidades de crecimiento profesional. “Aquí, la perspectiva de mi papel es mucho más amplia y mucho mejor estructurada. Están todas las herramientas para desarrollarme a fondo, y tengo la oportunidad de crecer en todos los sentidos profesionales”, dice.

A medida que más profesionales de la tecnología prueban el trabajo remoto a tiempo completo, no habrá vuelta atrás a los viejos días de oficina. La tendencia llegó para quedarse y seguramente dará lugar a la nueva generación de profesionales de tecnología que priorizarán la flexibilidad, el acceso a proyectos globales y el desarrollo profesional ilimitado por encima de todo.

