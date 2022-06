Elon Musk cree que “el trabajo remoto ya es inaceptable”

Para ser uno de los hombres más ricos en el mundo gracias a la tecnología, Elon Musk parece tener una visión bastante anticuada en lo que al trabajo remoto se refiere. Esta semana se ha hecho pública una carta que el CEO de Tesla envío a sus empleados y que básicamente se resume en ultimátum: o regresan a las oficinas o renuncian.

La carta, que pueden leer completa en este enlace, fue enviada con el asunto “el trabajo remoto ya no es aceptable”. En ella, Musk asegura que los miembros ejecutivos de Tesla en adelante tienen que asistir a las oficinas de la compañía por un mínimo de 40 horas a las semanas y que, cualquier trabajo remoto, solo puede ser realizado si se cumple con esta cuota. Para aliviar los comentarios Musk aseguró que este tiempo es “menos del que se les pide a los empleados en las fábricas”. Una comparación que, sin duda, cae muy bien considerando que el magnate fue de los primeros en luchar en los primeros días de la pandemia contra políticas que exigían menos empleados en sus fábricas para combatir el COVID-19.

La carta de Musk no da campo áreas grises. “Si no aparece, asumiremos que has resignado”, lee el primer párrafo de la segunda carta que acompañó su ultimátum (con el asunto “para que quede súper claro”, que para ser honesto es lo único medianamente amable en el tono de su contenido).

¿Por qué Musk ahora quiere que sus empleados regresen a las oficinas? Al parecer el CEO de Tesla cree que es imposible el crear un producto de calidad a la distancia a menos de que estés presente en una oficina. Musk, con la ‘empatía’ que lo ha caracterizado, se usa como ejemplo y propone la idea de que él como CEO “vivía en la fábrica” para que otros empleados lo vieran trabajando a su lado y que si no hubiera esto “Tesla habría ido a la bancarrota hace mucho tiempo”.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

“Por supuesto, hay compañías que no requieren esto, pero cuándo fue la última vez que lanzaron un gran producto. Ha sido hace mucho”, continúa la carta. “Tesla ha y continuará creando y fabricando algunos de los productos más emocionantes y significativos de cualquier compañía en la tierra. Esto no ocurrirá si hacemos las cosas a medias”.

Por supuesto, la carta ha despertado una ola de críticas a la visión de Musk. La sorpresa por supuesto proviene del segmento de tecnología, que desde hace años ha adoptado un modelo hibrido (y a veces completo) de trabajo remoto. Incluso antes de las preocupaciones que existían sobre la Pandemia, el teletrabajo demostró tener efectos positivos en el desempeño de muchos empleados. El simple ahorro de las horas de conducir a una oficina permitía que los padres pasaran más tiempo con sus familias o que se incrementara la calidad de vida de los empleados. Se ha demostrado que las reuniones y seguimiento de equipos se puede realizar a través de herramientas y una cultura de trabajo diferente.

También ha despertado dudas sobre la ‘visión’ que Musk tiene de Twitter la red social para la que ofertó (pero, que a estas alturas parece poco probable que vaya a comprar). La plataforma fue una de las primeras compañías que después de los planes masivos de vacunación anunció que mantendría un modelo hibrido de trabajo y que sus empleados «podrían regresar a la oficina cuando lo desearan».

Es fácil entender por qué el discurso de Musk, que equipara vivir en la oficina o mostrar el rostro como ‘buen liderazgo, ha causado polémica.

Imágenes: Wikicomm0ns