El debate entre Elon Musk y la ONU por el hambre mundial

En una entrevista para CNN, el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, se refirió a la problemática de la desnutrición y la inseguridad alimentaria planetaria, y aseguró que «solo un 0,36% de las enormes riquezas de multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos permitiría acabar con el hambre de 42 millones de personas».

The world needs to wake up. We’ve got a global humanitarian crisis on our hands that is spiraling out of control. 42M people in 43 countries face famine NOW.

All we need is $6.6B—just .36% of the top 400 US billionaires’ net worth increase last year. Is that too much to ask?? pic.twitter.com/YMD7zuPwsf

— David Beasley (@WFPChief) October 27, 2021