Elon Musk es la persona más rica del planeta (otra vez)

Además de ser el rey de los memes en Twitter, Elon Musk ahora es (de nuevo) el hombre más rico del planeta. Su nueva valoración se da después de que Forbes y Bloomberg valoraran al billonario entre los $255.000 y $288 millones de dólares. No es la primera vez que Musk

Este cambio se da también después de que Tesla incrementara su valor a más de un billón de dólares. El incremento en la fortuna del empresario se ha dado principalmente por el balance positivo que ha tenido la compañía este año, que de acuerdo con Forbes ha añadido 122.3 mil millones de dólares a su fortuna. Con esto, Musk ha superado al segundo hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, cuya fortuna es valorada por cerca de $196.3 mil millones de dólares.

La noticia llega en medio de una conversación en los Estados Unidos por una propuesta de impuestos a los billonarios. La idea, que está siendo discutida esta semana en los Estados Unidos, propone tener como objetivo a los 700 hombres más ricos de los Estados Unidos. Uno de los puntos que más resistencia está teniendo es un 23.8% de impuestos en los en las ganancias de capital a largo plazo para aquellos billonarios que ganen más de $100 millones de dólares al año o que tengan más de $1.000 millones de dólares. Este último punto golpearía a varios de los magnates de la tecnología como Elon Musk, Bezos y Mark Zuckerberg.

Musk, precisamente atacó esta propuesta esta semana en Twitter, asegurando que un impuesto de este tipo “mataría sus planes de llevar a la humanidad a Marte”. Para mala suerte del billonario, algunos expertos le recordaron que una buena razón por la que muchas empresas han podido crear las fortunas de los hombres más ricos del planeta ha estado en apoyos financieros por parte del gobierno, con lo que tienen sentido que ahora los más ricos paguen de manera proporcional.

US national debt is ~$28,900 billion or ~$229k per taxpayer.

Even taxing all “billionaires” at 100% would only make a small dent in that number, so obviously the rest must come from the general public. This is basic math.

Spending is the real problem.https://t.co/1EwWyqdVsT

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2021