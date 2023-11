Sam Altman retoma su puesto como CEO de OpenAI después de ser despedido durante cinco días

Hace tan solo cinco días, el equipo de la junta directiva de OpenAI tomó la decisión de despedir a Sam Altman como el CEO de la compañía. Ahora, han optado por reintegrar al ejecutivo a su puesto de trabajo con algunas condiciones, la primera de ellas, implica el nombramiento de nuevos miembros de la junta directiva.

El nuevo movimiento de la compañía de inteligencia artificial se presentó luego de que se provocara un revolcón dentro de la empresa, luego del despedido de Altman. De hecho, Greg Brockman, presidente de OpenAI, presentó su renuncia ante la empresa como apoyo a Altman tras su despido. De acuerdo con The Verge, Brockman también regresaría a OpenAI junto con el ex CEO.

Por el momento, la junta directiva fue disuelta y en su reemplazo se instaló una junta temporal de tres personas. Entre los nuevos miembros de la junta se encuentran Bret Taylor, quien es ahora el presidente de la junta, Larry Summers y Adam D’ Angelo, miembro original de la junta. Esta información fue anunciada por la compañía a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023