Microsoft contrata a Sam Altman y otros ex funcionarios de OpenAI para dirigir laboratorio de IA

El fin de semana hubo un verdadero revolcón en OpenAI, la compañía de inteligencia artificial que ha logrado posicionarse como la más importante en el mundo. Sam Altman, el CEO de la compañía, fue despedido el pasado viernes, luego de que el equipo ejecutivo determinó una falta de confianza grupal en Altman. Ahora, Microsoft se está aprovechando de la situación.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció que Sam Altman ahora está trabajando con la compañía para liderar “un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial avanzada”. Sin duda, este nuevo giro en la historia de Altman y de OpenAI son un verdadero cambio en la industria de la IA. Hasta el momento, OpenAI se ha logrado mantener como la más importante en términos de IA. Esto puede estar cambiando con el último movimiento de Microsoft.

Y es que Altman no llega solo a la compañía. Cuando se anunció el despido del ex CEO de OpenAI, Greg Brockman, cofundador y expresidente de la compañía, renunció a su puesto de trabajo tras lo sucedido. Así, Brockman también se está instalando en Microsoft para liderar, junto a Altman, el nuevo equipo de inteligencia artificial avanzada de la compañía detrás de Windows.

“Estamos extremadamente emocionados de compartir la noticia de que Sam Altman y Greg Brockman, junto a otros compañeros, se unen a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial”, se lee en la publicación en X de Nadella, CEO de Microsoft.

Nadella agregó que Microsoft “sigue comprometido con nuestra asociación con OpenAI”, sin embargo, el fichaje de Altman por parte de la compañía, supone gran incertidumbre en la relación entre ambas compañías. Y es que, en enero del 2023, Microsoft anunció una jugosa inversión en OpenAI, convirtiéndose en uno de los más grandes inversores de la compañía de IA.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023