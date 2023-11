Sam Altman aún espera regresar a OpenAI

Desde el pasado viernes se viene presentando un real revolcón en las oficinas de OpenAI desde que se anunciara la decisión de la junta directiva de despedir a Sam Altman, ex CEO de la compañía. A pesar de su nuevo trabajo Altman está dispuesto a regresar a OpenAI, siempre y cuando los miembros que lo echaron salgan de la compañía.

Cuando se anunció el despido de Altman, Greg Brockman, cofundador y expresidente de OpenAI, presentó su renuncia ante la compañía. Microsoft aprovechó la marejada que se vive en la compañía de IA y contrató a ambos ejecutivos para liderar el nuevo equipo de inteligencia artificial avanzada.

Ahora, de acuerdo con nuestros colegas de The Verge, tanto Altman como Brockman están considerando regresar a OpenAI. La información habría llegado por parte de fuentes cercanas a la compañía, quienes aseguran que el ex presidente y los inversionistas de OpenAI están buscando aún una mejor solución para la junta directiva. Y es que, en cuanto Altman salió de la compañía, los inversores iniciaron la búsqueda de candidatos para reemplazar a la junta directiva, pensando en un posible retorno del ex CEO. Sin embargo, la junta directiva también estaba examinando un posible CEO para reemplazar al anterior.

Lo cierto es que ahora una horda de empleados de OpenAI enfurecidos están poniendo contra las cuerdas a la junta directiva. Alegan que si Altman no regresa, realizarán una renuncia masiva; de hecho, Ilya Sutskever, miembro de la junta y científico quien lideró el movimiento inicial para despedir a Altman, mostró su tristeza ante el adiós del ex CEO en Twitter.

I deeply regret my participation in the board’s actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we’ve built together and I will do everything I can to reunite the company.

“Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta. Nunca tuve la intención de dañar OpenAI. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir la empresa.”, se lee en el trino de Sutskever.

Por su parte, Sam Altman usó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores. “Tenemos más unidad, compromiso y enfoque que nunca. Todos vamos a trabajar juntos de una forma u otra y estoy muy emocionado.”, escribió el ahora trabajador de Microsoft.

we have more unity and commitment and focus than ever before.

we are all going to work together some way or other, and i’m so excited.

one team, one mission.

— Sam Altman (@sama) November 20, 2023