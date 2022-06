Sin datos, no hay compra: El ultimátum de Elon Musk a Twitter

Pese a que el pasado 2 de junio venció el plazo que tenía Elon Musk para presentar ante la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia su solicitud oficial de compra de Twitter con el fin de revisar que la transacción sí cumpla con todos los requisitos previstos por las leyes antimonopolio vigentes en Estados Unidos, hay un nuevo ultimátum que podría cambiarlo todo.

En la mañana de este lunes, Musk lanzó una advertencia definitiva: si la red social no proporciona los datos reales sobre la cantidad de spam y cuentas falsas, el magnate podría retirar su oferta de comprar la plataforma por US$ 44.000 millones.

Así lo aseguró el empresario en una carta enviada a Twitter, citada por Reuters, en donde sostuvo además que se reservaba todos los derechos para abandonar el acuerdo de fusión, debido a que la organización estaba en un «claro incumplimiento material».

La alerta ya estaba dada desde mayo cuando Musk dijo que pondría el acuerdo «temporalmente en suspenso», mientras esperaba que la compañía publicara los datos sobre la proporción de sus cuentas falsas. Su amenaza respondía al supuesto desconocimiento que tendría la red social respecto a la proporción de cuentas falsas en su propia plataforma, luego de que el CEO actual de Twitter, Parag Agrawal, saliera a la defensa de la red social explicando que, si bien dentro los bots de spam existen, estos representan «menos del 5 % de los usuarios activos diarios monetizables» en la actualidad.

Pero Musk no cree en la cifra que entregó Agrawal; por el contrario (y según la misma carta) el dueño de Tesla cree que Twitter se niega a cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, lo que despierta sus sospechas alrededor de la idea de que la compañía está reteniendo los datos solicitados, por una supuesta preocupación respecto a los datos reales.

Por ahora no hay una respuesta oficial de Twitter hacia el documento de Elon Musk. No obstante, la primera vez que el empresario aseguró que el negocio podía suspenderse por cuenta de sus reclamos no resueltos, Vijaya Gadde, la abogada principal de Twitter y jefa de políticas de la empresa desmintió la posibilidad de pausarlo, asegurando que el acuerdo de compra avanzaba según lo planeado y manteniendo el precio acordado de US$ 54.20 por acción, pese a que actualmente el valor de cada una de ellas haya caído hasta los US$ 39.02.

