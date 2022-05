Los comportamientos por los que Twitter puede confundirte con un bot de spam

Elon Musk suspendió la compra de Twitter, aunque asegura continuar interesado en adquirir la red social. La razón de su revés no escapa a la ironía, pues aunque el magnate había asegurado hace unas semanas que él mismo se encargaría de acabar con los bots de spam cuando llegara a ser el propietario de la plataforma, ahora sostiene que, hasta no saber con exactitud cuántas cuentas de este tipo hay en Twitter, no cerrará el acuerdo.

Ante las declaraciones de Musk, el CEO actual de la red social, Parag Agrawal, salió a la defensa de Twitter explicando que si bien dentro de la plataforma sí existen los bots de spam, estos representan «menos del 5 % de los usuarios activos diarios monetizables» en la actualidad.

Let’s talk about spam. And let’s do so with the benefit of data, facts, and context…

— Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022