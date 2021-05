Políticas de WhatsApp, en problemas en India y Argentina

Ninguna cuenta fue borrada de WhatsApp el pasado 15 de mayo por no aceptar las políticas; sin embargo, sabemos que eventualmente aquellos que no lo hayan hecho tendrán que hacerlo si quieren seguir usándola. Ahora, parece que más autoridades de diferentes países han empezado a medir las consecuencias de que los usuarios tengan que aceptar para seguir usando una herramienta que evidentemente es dominante en el mercado. Esta vez, son Argentina e India quienes prohibieron que Facebook pueda recoger datos de los usuarios desde la plataforma y evaluarán las políticas y sus consecuencias.

Estos no son los primeros países, en Alemania vetaron las políticas por tres meses y, en este tiempo, el fiscal encargado espera lograr que se prohíba su implementación en toda la Unión Europea de manera permanente. Esta semana en India y Argentina se tomaron medidas similares y en ambos países WhatsApp tendrá que responder a una investigación por actividad monopolista.

¿Qué pasó en India con las políticas de WhatsApp?

WhatsApp asegura que la mayoría de sus usuarios ha aceptado las políticas y que para los pocos que quedan por aceptar, seguirá enviándoles información para que las acepten; sin embargo, estas personas perderán funcionalidades lentamente hasta que la aplicación quede inhabilitada para realizar sus tareas. Esto parece haber llamado la atención del Ministerio de Electronicos y del Ministerio de Tecnología e Información que enviaron una carta de manera conjunta a Facebook.

En el documento, los dos ministerios piden a la empresa que retiré sus políticas por siete días; además en este tiempo tendrá que argumentar cómo no está vulnerando la privacidad de los usuarios de WhatsApp y, por ende, sus derechos. En caso de no convencer a las autoridades, se tomarán medidas legales, según señala el portal Gadgets 360. «Como es bien sabido, WhatsApp es uno de los medios de comunicación de los ciudadanos. No solo es problemático, sino que también es irresponsable usar su posición para aprovecharse e imponer estos términos y condiciones. Particularmente aquellos que discriminan a los usuarios indios frente a los usuarios en Europa «, lee el documento.

Finalmente, la carta asegura que presentar el cambio de políticas como un Q&A socava el valor de la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios.

¿Qué dice Argentina?

Por su parte, Argentina también suspendió las políticas de WhatsApp en el país y será efectiva por seis meses. En este tiempo, el gobierno gaucho investigará si el hecho de que WhatsApp comparta ciertos datos de los usuarios con Facebook para permitir la integración de WhatsApp business puede explotarlos y darle una posición dominante en el mercado que afecte el «interés general de la economía».

La suspensión es considerada como una necesidad teniendo en cuenta que el 76 % de la población usa la aplicación para comunicarse. Las personas podrían verse forzadas a aceptar las políticas para poder seguir usando un servicio que para muchos es esencial. Esto le permitiría a Facebook recolectar datos desde WhatsApp, lo que da acceso a una increíble colección de datos personalizados de los usuarios que otras empresas no puedes replicar, explica el portal Buenos Aires Times.

Por ahora, Facebook tendrá una investigación por monopolio en Argentina; además, no podrá recolectar los datos de los usuarios que aceptaron sus nuevas políticas; tampoco deshabilitar las cuentas de aquellos que aún no lo hayan hecho.

