Alemania prohíbe a WhatsApp procesar datos de los usuarios

Un regulador de privacidad en Alemania abrió una investigación en contra de la WhatsApp por su más reciente actualización de políticas. La entidad, ahora, tomó la decisión de prohibirle a la compañía que procese datos de los usuarios y, muy seguramente, está también se expandirá a toda la Unión Europea, pues la decisión fue tomada basada en la GDPR, la ley de protección y regulación de datos.

El comisionado aseguró que la forma como WhatsApp maneja la información permite que esté dispersa en varios niveles y es difícil entender a cuál están aplicando las leyes locales y a cuáles no. «Las políticas del manejo son engañosas y muestran contradicciones. Después de un cuidadoso análisis, no son claras las consecuencias que tiene para los usuarios. Además, aceptar las políticas no es voluntario, pues WhatsApp exige que las acepten para seguir ofreciendo el servicio», aseguró Johannes Casper, comisionado del centro de Protección de datos y libertad de información de Hamburgo, Alemania.

Por ahora, la prohibición de procesar datos a WhatsApp solo aplica por tres meses, por lo que Casper aseguró que llevará el caso a la Comisión de la Unión Europea encargada de la protección de datos para extender el plazo y alcance.

De lograr que se prohíba el procesamiento de datos de los usuarios en la Unión Europea, muy seguramente WhatsApp tendría que presentar una nueva actualización internacional para poder ajustarse a los cambios. Pues es muy difícil que la empresa use políticas diferentes según la región.

Por ahora, los usuarios que no hayan aceptado las políticas para el próximo 15 de mayo no verán su cuenta limitada inmediatamente. WhatsApp confirmó que podrán seguirlas usando; sin embargo, en unas semanas podrían perder todas las funcionalidades de su cuenta y la aplicación será obsoleta a menos que acepten las condiciones.

Imagen: Archivo ENTER.CO.