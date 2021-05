WhatsApp: ya no tendrás que aceptar las políticas, por ahora

En enero, WhatsApp lanzó una actualización de sus políticas y términos que los usuarios debían aceptar o dejar de usar la aplicación de mensajería. El cambio aseguraba que tendría mejor integración con Facebook, para mejorar los servicios de las cuentas de negocios. Esto generó incomodidad entre los usuarios que no dudaron en expresarse en redes sociales.

Estos cambios, además, generaron un éxodo de usuarios a otras plataformas como Telegram y Signal como una protesta a la cantidad de información que Facebook recolecta de los usuarios, y siendo sinceros no es poca.

En medio de la crisis, la empresa decidió correr más de tres meses la fecha límite, dejándola para el próximo 15 de mayo para aceptar las políticas y, mientras tanto, tuvieron campañas para explicar mejor de qué se trataban los cambios que llegarían a la plataforma y a los negocios que la usaban como medio de atención al cliente. Pero parece que esto no ha sido suficiente para convencer a los usuarios y WhatsApp volverá a correr la fecha.

Para leer más sobre WhatsApp, visita este enlace.

En realidad, según XDADevelopers, la empresa simplemente no forzará a los usuarios a aceptar las políticas para seguir usando WhatsApp, por ahora; las personas que ya las aceptaron funcionarán con estos términos.

Un vocero le dijo a ENTER.CO que: «Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas».

Por ahora, las políticas empezarán a funcionar el próximo 15 de mayo y las cuentas que no las hayan aceptado no tendrán problemas para seguir usando los servicios. Sin embargo, un vocero de WhatsApp sí enfatizó en que seguiremos viendo las notificaciones para aceptarlas (posiblemente a diario) y no se ha descartado por completo poner una fecha límite para perder o limitar funcionalidades si no se hace en las próximas semanas.

Imagen: ENTER.CO.