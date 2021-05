WhatsApp: tu cuenta perderá funcionalidades si no aceptas políticas

La fecha límite para aceptar las nuevas políticas de WhatsApp es el próximo sábado 15 de mayo. Inicialmente, la empresa aseguró que, de no aceptarlas para la fecha, tu cuenta sufriría inmediatamente una limitación en el servicio, pero que siempre podrías aceptarlas y volver a la normalidad. Esta semana confirmó que no pasará de inmediato.

Si eres de los usuarios que aún no ha aceptado las políticas y sigues ignorando las notificaciones de WhatsApp, lo que pasará con tu cuenta es que perderá las funcionalidades lentamente. Al parecer la aplicación sabe que es más fácil hacernos extrañar cada una de sus herramientas; en lugar de quitarnos la cuenta completamente.

Inicialmente, las personas que no hayan aceptado las políticas seguirán recibiendo llamadas y en tu teléfono; además verán las notificaciones, pero no tendrán la posibilidad de contestar a los mensajes.

También te puede interesar: WhatsApp: ya no tendrás que aceptar las políticas, por ahora

La notificación que te invita a aceptar las políticas se volverá más persistente; además, con el paso de los días, también dejarás de ver tu lista de contactos de WhatsApp. Finalmente, dejarás de recibir llamadas, videollamadas y notificaciones de la aplicación. Sin embargo, la única razón por la que la empresa borraría tu cuenta es si dejas de conectarte por más de 120 días. Pero no la eliminará por no aceptar las políticas, simplemente será un programa que ocupa memoria de tu celular sin razón.

Por ahora, no sabemos si las funcionalidades se empezarán a desactivar después de ciertos días o semanas; la empresa no es muy clara y simplemente asegura que «después de unas semanas» la aplicación no funcionará.

Si decides no aceptarlas y definitivamente dejarás de usar WhatsApp, hace un tiempo hicimos esta nota para contarte los pro y beneficios de Telegram y Signal para que escojas uno de estos.

Imagen: Rawpixel.