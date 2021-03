Apple es investigada por la actualización de iOS 14 y las funcionalidades de privacidad en Europa

Un proceso judicial privado en Francia podría demorar la llegada de la funcionalidad de iOS 14.5 que les permitiría a los usuarios decidir si quieren o no que se haga seguimiento del uso e interacción con las aplicaciones; además mandar a Apple a una investigación por competencia desleal. Después de la pelea de muchos desarrolladores, de las constantes iniciativas de Facebook para lograr cancelarla e inclusive que aplicaciones como TikTok y Google lograron encontrar maneras de saltársela, todo indica que la funcionalidad podría retrasarse porque va en contra de una Ley de la Unión Europea sobre publicidad personalizada.

Un grupo habría hecho Lobby en nombre de diferentes empresas y emprendimientos ante France Digitale, una de las organizaciones encargadas de cuidar la privacidad de los usuarios, que a su vez la extendió a la CNIL, encargada de la protección de datos en la Unión europea, explica Bloomberg. Aunque no se específica el contenido de la queja, iría en dirección que de no poderse hacer seguimiento o conocer las compras que hacen los usuarios en Internet solo les daría mayor poder a las grandes empresas tecnológicas. Además, el diario estadounidense asegura que Apple sería investigado por competencia desleal y comportamiento monopolista. Por ahora, la autoridad francesa no ha determinado las pruebas y si impondrá alguna multa a la empresa.

Apple se habría negado a hacer comentarios respecto a la investigación que se está llevando a cabo y la posibilidad de retrasar la actualización. Sin embargo, señaló que desde que presentó la funcionalidad ha recibido el apoyo de organizaciones y reguladores.

Se espera que la decisión de la CNIL sea hecha en cualquier momento, especialmente teniendo en cuenta que la primera versión beta de iOS 14,5 ya está disponible para los desarrolladores. Por un lado, la queja podría ser ignorada, siempre y cuando Apple demuestre que no obtendrá ningún beneficio como seguir haciendo seguimiento mientras otras empresas no lo son para sus propios servicios de publicidad; por otro, podría exigirse que la funcionalidad no esté disponible al público hasta que se termine la investigación, lo que la retrasaría a nivel mundial, y finalmente, que se suspenda por completo.

Imagen: Tyler Lastovich (Vía Pexels).