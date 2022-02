Rusia podría usar criptodivisas para burlar las sanciones económicas

El presidente de EE.UU, Joe Biden, anunció en la tarde del 24 de febrero una serie de nuevas sanciones financieras a Rusia, con el fin de bloquear su capacidad económica y evitar que el país pueda fortalecer su ejército.

Las restricciones incluyen limitar la capacidad de Rusia de hacer intercambios económicos en dólares, euros, libras esterlinas y en yenes japoneses; el congelamiento de bienes de cuatro bancos; la imposibilidad de que las empresas estatales rusas recauden fondos de inversores en EE.UU y en Europa; y el recorte a más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Estados Unidos a Rusia. Sin embargo, analistas pronostican que el gigante asiático, y especialmente sus “multimillonarios corruptos” (quienes serán agrupados por el gobierno de Joe Biden en un listado de ciudadanos donde ya hay 555 sancionados) podrían burlar los bloqueos económicos, si deciden optar por el uso de criptodivisas.

Today, I am authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This will impose severe costs on the Russian economy — both immediately and over time.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022