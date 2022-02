10 cuentas para informarse sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

Muchos estaban dormidos en la noche del 23 de febrero en América, cuando, desde Rusia, el presidente Vladimir Putin hizo una alocución televisada. En ella anunciaba que sus tropas habían iniciado operaciones militares en Donbas: la región ubicada al este de Ucrania, en donde se encuentran las ciudades de Donetsk y Lugansk, las cuales recientemente fueron reconocidas por Rusia como repúblicas independientes.

El mandatario aseguró que las operaciones se realizaban para defender a sendas ciudades por petición de las mismas, y citó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar un movimiento que el mundo entendió como una declaración de guerra, pero que Rusia, apoyada militarmente por Bielorrusia, asumió como una estrategia para la “desnazificación” de Ucrania, tras ocho años en los que al menos 14.000 personas de las zonas separatistas han perdido la vida por su filiación pro-rusa.

Te puede interesar: El conflicto entre Rusia y Ucrania también es cibernético

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionaba para pedirle “de todo corazón” a Putin detener la escalada militar en Ucrania. Entonces las redes sociales comenzaron a llenarse de los primeros videos que mostraban bombardeos en ciudades como Kiev, Mariúpol, Donetsk, Lugansk, Kramatorsk, Odesa y Járkov. La gravedad del asunto se fue acelerando, y en cuestión de minutos se supo que los aeropuertos rusos y ucranianos habían dejado de prestar servicios.

Al 24 de febrero los medios internacionales hablan de al menos seis aviones derribados, varias unidades militares atacadas, el rompimiento de relaciones entre Rusia y Ucrania, el desplome de los mercados, el alza en el precio del barril de petróleo Brent que alcanzó los US$100, 555 sanciones internacionales a ciudadanos rusos y 52 a entidades financieras; y, al menos 11 civiles y 90 soldados (entre rusos y ucranianos) muertos.

10 cuentas para informarse sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia

En medio de la saturación de noticias, opiniones, análisis serios y ligeros que inundan las redes sociales, dejamos 10 cuentas de expertos internacionales y periodistas que se encuentran en Ucrania, para que puedas tener una visión más clara (y en tiempo real) de los sucesos que tienen a Europa y el mundo en alerta.

1. Andy Lines: corresponsal del Daily Mirror en Ucrania

More air sirens just now – and terrified pedestrians run for cover in a #Kyiv church. pic.twitter.com/dPe5C9SoIf — Andy Lines (@andylines) February 24, 2022

2. Newtral: para corroborar la veracidad o falsedad de información en Internet

🇺🇦🇷🇺 -El mapa de la invasión de Rusia en Ucrania: los lugares en los que se han producido los ataques. 👇 Te lo explicamos en #NewtralData https://t.co/weqBOrTB3O — Newtral (@Newtral) February 24, 2022

3. Dmytro Kuleba: Ministro de Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

4. Cancillería Rusa

💬 Presidente Vladímir Putin: El objetivo [de la operación militar especial en Donbás] es proteger a las personas que durante ocho años han sufrido abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev. ☝️ Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. pic.twitter.com/yOuYtLkjNm — Cancillería Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) February 24, 2022

5. Pjtor Sauer: reportero de The Guardian y del Moscow Times en Rusia

From the people on the streets in Moscow, to the country’s cultural and sporting elites, everyone I talked to expressed their anger and disbelief about Russia’s invasion. For Ukrainians, the apparent public opposition to the war however will come too latehttps://t.co/MP9yKlctWe — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) February 24, 2022

6. Visual Politik en YouTube para análisis y explicaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

7. Paz Zárate: Abogada y experta en Derecho Internacional

#China anoche en ONU no condenó a Rusia. Dijo que su posición sobre salvaguardar la soberanía ha sido consistente. Agrega que la situación actual es el resultado de la interacción de muchos factores. Va en el interés estratégico de China no involucrarse de manera activa. pic.twitter.com/dhKhac0ZAQ — Paz Zárate (@paz_zarateb) February 24, 2022

8. Real Instituto Elcano: Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Europa

🆕Recién publicado: no te pierdas nuestro nuevo #EspecialUcrania para una visión completa de la crisis. Consulta nuestra cronología con los análisis del #EquipoElcano y otros hitos relevantes para entender la situación de hoy. #Ucraniahttps://t.co/Pgtidxb5tg pic.twitter.com/lC0aml1htJ — Real Instituto Elcano (@rielcano) February 24, 2022

9. Alejandro López Canorea: Analista de política internacional

🇺🇦 Últimamente para hablar de Ucrania desde @descifraguerra casi tenemos que dedicar más tiempo a desmentir bulos porque todos los bandos están haciendo propaganda, aunque lógica en un contexto de guerra. Voy a intentar aclarar en este hilo inexactitudes que están publicando ⤵️ — Alejandro 🌐 (@AleGeo__) February 20, 2022

10. Victor Chora: Economista

¿Por qué Ucrania considera que el gasoducto Nord Stream 2 es una amenaza para su seguridad nacional? Porque Kiev ve los gasoductos a través de Ucrania como un elemento de protección contra la invasión Rusa, ya que se podría interrumpir el flujo de gas hacia Europa. — Victor Chora (@VictorChoraMx) February 24, 2022

Imágenes: Al Jazeera