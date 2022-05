Las guerras del iPod: ganador frente a la piratería, perdedor frente al iPhone

El 10 de mayo fue un día nostálgico para los melómanos: Apple anunció que dejará de producir el último iPod que mantenía de forma oficial en el mercado, el Touch; esa referencia de pantalla táctil, con Internet, con acceso directo a la Apple Store para poder descargar aplicaciones y juegos; y con capacidad para reproducir música y videos. Llegó en el 2007, el mismo año en el que Steve Jobs presentó el equipo que se convertiría en insignia de Apple y que significaría la muerte del iPod: el iPhone.

Antes de la llegada del smartphone que revolucionó la industria móvil al convertirse en uno de los más deseados de la historia, por su diseño y su pantalla táctil, el iPod era el dispositivo que reinaba en Apple. Con más de 400 millones de unidades vendidas desde el 2001, el reproductor de música no solo había salvado a la compañía de la quiebra al representarle el 50 % de las ventas de todos los productos de la marca en una época en donde IBM y Microsoft dominaban el mercado electrónico. El nuevo siglo había iniciado.

