Adiós, BlackBerry: muere la marca que no supo leer a su competencia

Antes de que Apple y los dispositivos con sistema operativo Android conquistaran el mercado de los teléfonos móviles gracias a la apuesta por las pantallas táctiles, BlackBerry fue la marca de celulares más apetecida del mundo. De hecho, a su casa matriz, RIM, a menudo se le otorga el título de haber sido pionera en la creación de los teléfonos inteligentes; tanto así que, de acuerdo a El Mundo, para 2009 esta marca representaba el 20 % del mercado de los ‘smartphones’. Pero luego de haber agrupado en 2010 a 19 millones de usuarios solo en Estados Unidos para solo alcanzar los 200.000 en 2021, finalmente BlackBerry se despide del mercado. A partir del 4 de enero del 2022, todos sus dispositivos (con excepción de los que cuentan con sistema operativo de Android) dejarán de funcionar de forma definitiva.

De acuerdo a un comunicado publicado por la empresa canadiense, a partir de este martes los equipos que empleen los servicios de llamadas telefónicas, de acceso a internet, de envío de mensajes SMS y que además usen el software de BlackBerry, bien sea a través de sus proveedores o de conexiones wifi ,»dejarán de funcionar de manera fiable». Esto quiere decir que aquellos usuarios que aún conserven celulares y tabletas de esa marca con sistemas operativos 7.1 o anteriores, y BlackBerry 10, tendrán dispositivos inservibles desde este momento.

Para hablar del ocaso de BlackBerry hay que hablar de su fundador Mike Lazaridis, quien supo predecir el futuro de las agendas digitales, cuando en 1999 creó el primer dispositivo de la marca que, además de establecer recordatorios, era capaz de enviar y recibir correos electrónicos. Sin embargo, la agudeza de Lazaridis no fue igual de acertada cuando, ocho años después, se burló de un nuevo de un nuevo dispositivo que con su salida al mercado se preparaba para convertirse en uno de los objetos más deseados de la historia de los equipos móviles: el iPhone.

A pesar de que en 2007 no eran comunes ni populares los celulares con pantallas táctiles, el canadiense aseguraba que no había nada de novedoso en la propuesta de Steve Jobs, pues «desde hace décadas existían, sin tener ningún tipo de éxito». Este pensamiento le costó rápidamente su posición vanguardista en el mercado (en donde RIM se valoraba en $42 mil millones de dólares, superando a gigantes como Motorola), ya que luego llegaron los dispositivos con sistema operativo Android, los cuales también dejaron de lado los teclados independientes.

La decisión de Lazaridis hizo que cuatro años más tarde, en 2011, cuando RIM entró a competir sin éxito contra el iPad de Apple con su tableta PlayBook, el porcentaje de participación de sus celulares en el mercado hubiera descendido hasta ubicarse detrás de Android (38 %) y Apple (27 %): una escenario que nunca más cambiaría.

Lo anterior hizo que, en 2016, finalmente BlackBerry aceptara su imposibilidad de competir apropiadamente, y cambiara su línea de negocios para detener la producción de celulares y convertirse en una empresa de software. Como recuerda El País, aunque la producción de dispositivos móviles continuó gracias una licencia otorgada a una compañía china que intentó por su cuenta incursionar en el mercado de los ‘smartphones’ táctiles, esta apuesta tampoco ha tenido una gran acogida.

Con la muerte de BlackBerry se dan por finalizados 30 años de historia de una marca icónica para un par de generaciones de usuarios de la industria móvil que encontraron en el pin una revolucionaria y divertida forma de comunicarse.

So long old friend 😢

Here are a few things we miss about BlackBerry:

• Physical Buttons ☎️

• The Trackball 🖲

• BlackBerry Messenger 🔏 pic.twitter.com/eacBz9UlKY

— Timbr (@TimbrTech) January 4, 2022