Demanda de Blue Origin a la Nasa tiene paralizado el sistema por archivos de 7GB

Blue Origin, la agencia espacial de Jeff Bezos, tiene demandado al Gobierno de Estados Unidos porque la Nasa le cedió una licitación del proyecto HLS (básicamente una plataforma de alunizaje) a Space X, la agencia espacial de Elon Musk. Sus argumentos son sencillos: el sistema contratado tiene fallas y no está de acuerdo que sea mejor que el suyo. Lo que tiene frenado el plan de llevar al hombre a la Luna de nuevo.

En un avance –un poco cómico si tenemos en cuenta la tecnología que implica este proyecto–, la audiencia tuvo que aplazarse una semana porque los fiscales no han podido pasar algunos archivos a PDF y porque el sistema judicial solo permite cargar archivos de 50MB y para este caso se tienen 7GB. Lo que significa que el plan de llevar a una nueva generación a la Luna seguirá en veremos.

De acuerdo con información compartida por el portal Business Insider, el Fiscal le explicó al juez que han tenido problemas convirtiendo algunos archivos en PDF. Además, el sistema solo les permite cargar 50MB por archivo, lo que los ha llevado a horas y horas para poder cargar las 7GB. El juez accedió a darles una semana para terminar la tarea. El Departamento de Justicia resaltó que han tratado con diferentes estrategias, pero todas han fallado haciendo caer el servidor o evitando que los documentos se suban correctamente.

Bezos quiere su nombre en el proyecto de la Nasa y el viaje a la Luna

Muchos aseguran que parte de la molestia de Bezos es que la Nasa siempre ha escogido múltiples compañías en sus proyectos, una que desarrolla y otra que funciona como plan B. Lo que quiere decir que las molestias muy seguramente no son por fallas de SpaceX. La decisión de escoger solo una no fue argumentada por la agencia espacial simplemente explicó que a duras penas tiene el dinero para pagarle a un contratista, le queda imposible tener un segundo, solo por si acaso, resalta el portal The Atlantic.

Pero esta es una misión que llegará a los museos y hará parte de películas y series, como es el alunizaje de Armstrong, por lo que tiene sentido que Jeff Bezos quiera aparecer en los libros de historia como uno de los personajes que lo hizo posible, junto a su empresa Blue Origin.

Por ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Nasa explicaron que los ingenieros que podrían ayudar con el problema de los archivos que suman 7GB se encontraban en la 36ª Conferencia Espacial y no habían podido ayudar a resolver el problema, esperemos que una vez regresen sean más eficientes que el sistema judicial.

