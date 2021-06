Bogotá destacada como ciudad del futuro en América Latina

La Unidad de Análisis del Financial Times (fDi) presentó su escalafón ‘American Cities of the Future 2021/22′ y Bogotá salto del tercer al segundo puesto, superado por México D.F.

El Financial times presentó su escalafón ‘American Cities of the Future 2021/22’. Este mide el potencial económico, amabilidad empresarial, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad en las ciudades para identificar cuáles son las ciudades del futuro y valiosas para atraer inversión extranjera. En Latinoamérica México D.F., Bogotá y Sao Paulo ocuparon los tres primeros puestos.

Bogotá además se ubicó como la ciudad con mejor estrategia de atracción de inversión de Sur América. Parte de su salto de tercer a segundo lugar en un año se debe a que el 44 % de la proporción de inversión extranjera que recibió el país fue en la capital del país. «En 2019, la empresa estadounidense Concentrix abrió una nueva instalación de contacto con el cliente en Bogotá, que traerá 1000 nuevos puestos de trabajo, y la empresa argentina Mercado Libre abrió un centro de tecnología e innovación en la ciudad en 2020, creando 200 nuevos puestos de trabajo», explica el escalafón.

«Este reconocimiento que está recibiendo la capital, en medio de la peor crisis económica y social de su historia, muestra el posicionamiento que ha logrado Bogotá como destino de negocios en América Latina y la importancia de la inversión extranjera para la ciudad, lo que nos impulsa a atraer nuevos proyectos que aporten a la recuperación económica y a la generación de nuevos puestos de trabajo», destacó Mauricio Romero, director ejecutivo (e) de Invest in Bogota. Que además destaca que Bogotá ha logrado escalar cinco posiciones en este escalafón bienal en las últimas cuatro ediciones, pasando del séptimo lugar en 2015 al segundo puesto en 2021.

Imagen: Candor en Flickr.