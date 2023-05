Sega también podría subir pronto el precio de algunos de sus juegos a 70 dólares

Ser amante de los videojuegos en los últimos años se ha vuelto muy costoso. No solo porque el dólar está por los cielos, las consolas no bajan de precio y la inflación no ayuda… sino porque además el valor de los videojuegos AAA sigue creciendo. Esta semana el CEO de Sega, Haruki Satomi respondió ante la pregunta de si la compañía estaba pensando en incrementar el precio de sus próximos lanzamientos a 70 dólares.

“En el mercado global, los títulos de juegos AAA para consola se han vendido a $59,99 durante muchos años, pero los títulos vendidos a $69,99 han aparecido en el último año”, se puede leer en una transcripción de la respuesta de Sega publicada por VGC “Nos gustaría revisar los precios de los títulos que creemos que son acordes con los aumentos de precios, al mismo tiempo que vigilamos las condiciones del mercado«.

La respuesta parece ser lo suficientemente vaga como para indicar que Sega está considerando la opción de modificar sus precios, pero que está esperando el juego adecuado para justificar/explicar el cambio. El último juego AAA lanzado por Sega fue Sonic Frontiers que llegó al mercado por un valor de $59.99 dólares y vendió cerca de 3.2 millones de unidades para finales de marzo (de acuerdo con las últimas cifras presentadas por Sega).

Incrementar el valor de los juegos ha sido un movimiento que diferentes publishers han realizado en los últimos meses. En 2020 Sony anunció que en adelante sus juegos principales tendrían un precio de 70 dólares, con Activision siguiendo la tendencia en el mismo año. No tomó mucho para que Square Enix y EA continuaran el ejemplo incrementando también el valor de algunos de sus títulos. Nintendo ha sido la compañía más reciente en incrementar el valor de sus juegos modificando el precio de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ a 70 dólares y Ubisoft anunció que ‘Skull and Bones’ (uno de sus próximos videojuegos más esperados) saldrá al mercado por 70 dólares.

La justificación detrás del incremento de precios está en que el costo de producir estos mismos juegos también se ha visto afectado por la inflación, de manera que es imposible producir estos títulos sin incrementar su costo para garantizar una recuperación de la inversión.

