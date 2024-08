Rockstar Games promete que GTA VI todavía tiene como fecha de lanzamiento otoño de 2025

GTA VI es uno de los juegos más esperados para 2025 y no nos debería sorprender que muchos desde ya estén organizando su tiempo y presupuesto para poder jugarlo. El problema está en que si algo nos ha enseñado la historia reciente es que los juegos pueden ser aplazados.

Pero los fans de GTA pueden respirar tranquilos. Rockstar Games ha confirmado que, al menos por ahora, el juego mantiene su fecha de publicación para otoño de 2025.

La información proviene de un informe compartido por Daniel Ahmad (director de investigación y análisis para la firma de investigación Niko Partners). En la tabla vemos el catálogo de lanzamientos de juegos para 2025 de Take Two, el Publisher del próximo juego, con una lista que incluyen a NNA 2K25, WWE 2K25, Sid Meier’s Civilization VII, Tales of the Shire: A Lord of The Rings Game, Grand Theft Auto VI, CSR Racing 3 y Grand Theft Auto VI.

Rockstar has reconfirmed that Grand Theft Auto VI is still scheduled for Fall 2025 as of today. pic.twitter.com/QxCeqRhOsq — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 8, 2024

La información presentada también confirma que para su lanzamiento el título solo llegará a la Xbox Series X/S y la PS5. Esto es de esperar, considerando que históricamente los juegos primero aterrizan en las consolas y luego en sus versiones portadas para PC.

¿Por qué podría ser aplazado el lanzamiento de GTA VI?

No es la primera vez que se habla de la posibilidad de aplazar el lanzamiento de GTA. A pesar de que Rockstar Games nunca ha insinuado que esta posibilidad existe en estos momentos hay varios factores que pueden llevar a que el juego salga después de lo planeado.

Quizás el más importante es el hecho de que en estos momentos nos encontramos en medio de una huelga de actores de voz para los videojuegos. El paro más reciente tiene como objetivo el demandar por parte de los estudios reglas más claras y justas para el uso de inteligencia artificial en la creación de juegos, especialmente al momento de recrear voces de actores.

No solo esto, sino que Rockstar Games también tuvo que cambiar su estrategia de desarrollo después de que el primer tráiler y versiones Alpha del juego fueran filtradas. Un reporte aseguró que el estudio estaba solicitando a algunos de sus trabajadores el regresar a la oficina para garantizar mayor control sobre la información que entraba y salia del estudio.

Imágenes: Rockstar Games