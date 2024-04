¿Era falso? Uno de los rumores más populares de GTA 6 ha sido desmentido por completo

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) parece que demorará un poco más en llegar, pero ese retraso no significa que los rumores del juego también se han tomado un descanso. Quizás uno de los más populares ha sido desmentido esta semana con la confirmación de que el actor Troy Baker no interpretará al protagonista masculino del juego.

El origen del humor está en el primer tráiler de GTA 6 que se estrenó a finales de 2023. Aunque el primer teaser del juego tiene más que nada un tono cinematográfico, los fans de la franquicia han intentado sonsacar de cada segundo posible posibles pistas sobre lo que nos espera cuando el juego finalmente salga a la venta. Por ejemplo, muchos estaban seguros de que la voz del protagonista masculino del juego pertenecía a el actor Troy Baker, mejor conocido por ser la persona que prestó su voz a Joel Miller en los juegos de ‘The Last of Us’.

Sin embargo, el actor decidió desmentir estos rumores y aclarar, de una vez por todas, que no es la persona que los fans creen estar escuchando:

«Quiero que ese tipo, sea quien sea, reciba crédito por su trabajo, porque estoy seguro de que será genial. Eso es una tarea difícil. Esos tipos se dedican a esos personajes y merecen todo el crédito por su trabajo. «, aseguró Baker en una entrevista para el canal de YouTube The Movie Dweeb.

Por ahora Rockstar Games no ha confirmado qué actores de voz están detrás de las voces de sus protagonistas o si ‘Grand Theft Auto’ contará con la participación de algún actor de renombre. Es probable que recibamos una nueva actualización del juego en 2024… pero considerando los rumores más recientes y la posibilidad de que la fecha de lanzamiento del juego se haya movido para 2026 entonces no deberíamos esperar un anuncio oficial sobre las ‘voces’ de sus protagonistas en 2024.

Esta actitud de secreto parece ser obligatoria después de ‘GTA 6’ sufriera una serie de filtraciones, incluyendo la de su adelanto en 2023. De hecho, Rockstar Games ha pedido a muchos de sus empleados el regresar a la oficina o no continuar trabajando desde sus casas para evitar posibles nuevas filtraciones del juego.

Imágenes: Rockstar Games