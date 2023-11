Pronto podrás jugar ‘Grand Theft Auto Trilogy’ gratis, cortesía de Netflix

La biblioteca de Netflix acaba de añadir un juego bastante importante. La versión para móviles de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ llegará a la plataforma de streaming el próximo 14 de diciembre. De acuerdo con el anuncio el juego estará disponible para los usuarios de Google Play de Android y la App Store de iOS.

‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ se lanzó en noviembre de 2021 y reúne tres de los juegos de la franquicia: Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2002), y Grand Theft Auto: San Andreas (2004), portados para funcionar en dispositivos móviles.

El juego funcionará de manera similar que otros títulos disponibles a través del servicio de streaming. Podrás buscarlo en la librería de juegos dentro de la aplicación, que luego te llevará a un enlace de descarga dentro de la tienda de las apps. Luego de esto deberás verificar el acceso a una cuenta de Netflix activa y descargar el juego. Siempre que quieras continuar jugando deberás verificar de nuevo tu identidad. Vale la pena aclarar que la versión solo estará disponible a través de dispositivos móviles y no la versión web del servicio.

‘GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’ no recibió precisamente una lluvia de críticas positivas cuando fue lanzado. La calidad de las versiones portadas no es la mejor y manera como se optimizaron los controles para poder disfrutar de la experiencia a través de dispositivos móviles.

El catálogo de juegos disponibles a través de Netflix ha mejorado de manera significativa en el último año. Hace tan solo unas semanas la compañía anuncio que ‘Hades’ también estará disponible a través dispositivos iOS La librería de Netflix también con algunas joyas importantes como es ‘Dead Cells’, otro roguelike increíble cuya versión portada es perfecta para dispositivos móviles.

Con algo de suerte estos juegos servirán para impulsar el servicio de juegos de Netflix. La plataforma de streaming lleva años intentando impulsar su segmento de juegos, pero el reporte de tan solo unos años aseguraba que menos del 2% de sus usuarios utilizaban esta opción. La llegada de juegos con más renombre seguramente impulsará a más suscriptores a probar algunos de los títulos disponibles y, quizás, le dé a la plataforma una forma real de competir con las tiendas de apps o los otros servicios de streaming.

Imágenes: Rockstar Games