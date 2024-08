Phill Spencer se defiende contra las personas molestas con Xbox porque el juego de ‘Indiana Jones’ vaya a llegar a la PS5

Vivimos en un mundo raro: uno en el que los juegos ‘exclusivos’ de Xbox ahora no son tan ‘exclusivos’. Para el caso más reciente, esta semana Microsoft confirmó que su próximo juego de ‘Indiana Jones’, que será lanzado en 2025, también llegará la PS5. Pero en este mundo extraño en el que muchas veces las personas terminan peleando y gritando en redes sociales por razones imposibles de comprender, algunos fans de Xbox parecen estar molestos ante la idea de que ahora los exclusivos de Xbox pueden terminar en cualquier lado.

En respuesta a estos sentimientos, Phill Spencer (jefe de Xbox) habló esta semana durante la Gamescom sobre la nueva estrategia de la compañía de ‘compartir’ algunos de sus juegos, anticipando que las personas deberían acostumbrarse pues lo que ocurrió con ‘Indiana Jones’ no es la excepción, sino que próximamente podría ser la regla:

“En cuanto al anuncio de PlayStation, obviamente, la primavera pasada lanzamos cuatro juegos, dos de ellos en Switch, cuatro de ellos en PlayStation, y dijimos que íbamos a aprender“, dijo. “Creo que en el Showcase podría haber dicho que, a partir de nuestro aprendizaje, vamos a hacer más.

Aunque Spencer no entregó nombres o anticipó cuándo se realizarían estos anuncios de los próximos juegos que llegarán a la Nintendo Switch y PlayStation 5, aseguró que para la estrategia actual de la compañía tiene sentido enfocarse en maneras en las que pueden hacer a sus franquicias más fuertes:

“Lo que veo cuando miro es que nuestras franquicias se están fortaleciendo, nuestros jugadores de consola Xbox este año son más altos que nunca, así que lo miro y digo, nuestros números de jugadores están aumentando para la plataforma de consola… nuestras franquicias son más fuertes que nunca… y manejamos un negocio”.

Phillips luego agregó que “Es definitivamente cierto dentro de Microsoft que la barra está alta para nosotros en términos de la entrega que tenemos que devolver a la empresa, porque recibimos un nivel de soporte… Así que miro esto: ¿cómo podemos hacer que nuestros juegos sean lo más fuertes posible, [garantizar que] nuestra plataforma continúe creciendo tanto en consola, PC y nube? y creo que será una estrategia que funcione para nosotros “.

Phil Spencer said:

They learned from the first 4 games.

They run a business and player numbers on Xbox are higher than ever.

The industry is under pressure and it will be change for all of us. pic.twitter.com/qc2tGZQzSS

— Knoebel (@Knoebelbroet) August 21, 2024