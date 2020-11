Phil Spencer: “No hay nada más toxico que el tribalismo de las consolas”

Conocen la situación. No es posible sintonizar una transmisión de Xbox o PlayStation sin ver la cascada de mensajes que afirman que una u otra consola está muerta. Es casi imposible entrar en una conversación en la Internet que no termine en alguien gritando, en mayúsculas, que los fans de Sony o Microsoft deben estar llorando en algún lugar. Si eres de los que está cansado de esto, no eres el único. Phil Spencer, presidente de Xbox para Microsoft, compartió esta semana algunas de sus ideas sobre ‘la guerra de las consolas’ y una de las conclusiones que dejan sus comentarios es que no hay nada más toxico que esto.

El artículo de The Verge menciona la realidad de que muchos fans llegan incluso a los extremos de comprar la consola rival, solo para destruirla, conseguir un clip viral y enojar a todos aquellos que no tienen los recursos para poder invertir en la suya (en especial, considerando lo difícil que es conseguirlas a través de canales oficiales).

“Para ser honesto, amo la industria en la que estoy. Este es el trabajo que amo. Mi esposa me dirá que es el único trabajo para el que estoy calificado, pero este es definitivamente el trabajo que amo. Pero ese tribalismo en la industria, si hubo algo que alguna vez me sacaría de la industria, es de eso, de lo que estás hablando”, comenta Phil Spencer.

“Pero especialmente en el espacio de la consola, hay un núcleo que creo que lo ha llevado a un nivel destructivo de ‘Realmente quiero que eso falle para que lo que compré tenga éxito’ Y es un problema en ambos lados. No estoy diciendo que todo el mundo esté aplastando Xbox y todos los que aman Xbox siempre estén completamente interesados ​​en todas las cosas de PlayStation. Ya he dicho antes que lo encuentro de mal gusto, pero tal vez sea haya sido demasiado ligero. Realmente lo desprecio”.

Phil Spencer siempre ha mantenido un discurso similar. Incluso antes del lanzamiento de la nueva generación, el líder de Xbox ha afirmado que el objetivo con sus nuevas máquinas no es ‘derrotar a Sony’, sino ofrecer su propia experiencia de juegos. Lo que tiene sentido, considerando que todo indica que su plan para los próximos años está en enfocarse en servicios, como es Game Pass, en vez de en el hardware.

Al final, se trata de una discusión sin mayor sentido. La discusión de cuál consola es mejor es muy diferente al fanatismo ciego de grupos de trolls sin nada mejor que hacer en sus manos. Lo cierto es que hemos llegado a un punto en el que es perfectamente normal tener varias consolas (en especial cerca del final de su ciclo, cuando son más fáciles y económicas de conseguir) y apreciar lo que cada una ofrece. Los desarrolladores de videojuegos parecen haber tomado notas de las lecciones de Nintendo que, desde hace años, se desentendió de la guerra de las consolas y se ha dedicado a hacer buenos juegos. El mensaje de Spencer es que, quizás, sea momento de que los fans hagan lo mismo.

Imágenes: Microsoft