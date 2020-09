Xbox lanzará más consolas después de la Series X y Series S

La nueva generación está a la vuelta de la esquina. Para aquellos con los fondos, el cambio será casi inmediato, incluso si el costo de algunas parecer algo descarado para nuestro país (cof, cof, la PS5). Sin embargo una de las preguntas más comunes al momento de su anuncio es ¿va a existir una versión Slim? ¿Una Xbox todavía más económica que la Series S? De acuerdo con Phil Spencer, presidente de la división de Xbox para Microsoft, la respuesta es que sí.

En una conversación con ‘Yahoo! Finance’, Spencer aclaró que, pese a que la compañía tiene un enfoque mucho más hacía productos que hardware para esta nueva generación, todavía tienen planes de lanzar nuevas versiones de sus próximas consolas.

«En términos de hardware futuro, absolutamente creo que veremos más de consolas”, afirmó Spencer, «Al igual que en el video, al igual que en la música, no es que la transmisión haya cortado la innovación del dispositivo. Creo seguiremos viendo eso, y eso es absolutamente lo que estamos planeando».

Para muchos, la idea de nuevas versiones significa buenas noticias. Aunque Xbox tiene la consola más barata de la próxima generación (en Colombia la Xbox Series S tiene un costo de 1.499.900 pesos), algunos quizás quieran apostar por una versión que cuente con disco, pero que reduzca un poco las especificaciones para reducir el costo. O puede que otros estén esperando una versión digital que sea idéntica a la Xbox Series X en términos de espacio y desempeño, de manera que estén seguros que su inversión no se quedará atrás tan rápido. Después de todo, aquellos que compraron la primera generación de Xbox One saben lo diferente que se sentía al compararla con productos como la One X (que, de manera curiosa, tiene mejores especificaciones en el papel que la consola virtual de la nueva generación).

Dicho esto, los compradores no deberían esperar el anuncio de una ‘Xbox Series SS’ pronto. Incluso si Microsoft no planea dejar de producir nuevas consolas, la división entera está más enfocar en sus productos y software. Game Pass parece ser su prioridad durante los próximos años, al ser su principal punto de ventaja actual sobre Sony. Spencer ha sido uno de los primeros en asegurar que el principal negocio de Xbox en la próxima generación no será vender hardware, sino experiencias como el servicio de suscripción o Stadia, su servicio de juegos a través de la nube.

Imágenes: Xbox