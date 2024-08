Análisis PlayStation Portal: una maravilla, que es difícil de justificar

Como alguien que defendió a capa y espada la existencia de la PS Vita (a pesar de que Sony a cada rato debilitara mis argumentos) estaba esperando con ansias el anuncio de su próxima consola portátil. Parecía inevitable considerando el éxito de la Nintendo Switch y el hecho de que PlayStation tiene experiencia en el campo y mejor que nadie podría evitar algunos de los mismos errores del pasado.

La no es la consola portátil que esperaba de Sony, pero aun así celebro su existencia, al menos para reconocer que se trata de uno de los accesorios más únicos, interesantes y divertidos que he probado… así tenga que convencerme a momentos para su compra.

Esta no es la consola portátil que estabas buscando

Comencemos por la aclaración importante de que la PlayStation Portal no es, en el sentido estricto, una consola portátil. O al menos, en mi criterio, es difícil ponerle esa etiqueta cuando la consola no sirve para jugar en ‘todo lado’ a menos de que consideres ‘todo lado’ el perímetro más cercano de tu Wifi.

A diferencia de la Nintendo Switch o de la Steam Deck, la PlayStation Portal no tiene juegos exclusivos, así como tampoco es posible descargar alguna versión portada de ‘God of War’ o ‘Spider-Man’ en la tienda de Sony. Lo que hace la consola es que permite transmitir y jugar en vivo cualquier título que tengas en tu PlayStation 5. No se trata de un servicio en la nube, sino que literalmente la Portal transmite lo que está ocurriendo en la PlayStation a su pantalla.

Esto representa algunas fallas que, de inmediato, son bastante importantes: para empezar, la consola no funciona si no tienes prendida tu PlayStation. Luego está el hecho de que necesita de una red Wifi (y, una buena) para funcionar… así que nada de querer jugar ‘Spider-Man’ en un avión o se vaya la luz en casa.

¿Es una consola portátil? A duras penas. Si somos honestos, cuesta encontrar los argumentos para que una persona que esté buscando una consola portátil no apueste sencillamente por una Switch o una Steam Deck (o sus hermanas gemelas de otras marcas).

Al menos esta es mi posición si no eres un gran fan de la PlayStation 5. Porque si amas a tu PS5 con tu alma, entonces la Portal es uno de los accesorios más maravillosos que puedes encontrar.

La PlayStation es uno de los mejores accesorios de la PS5

Con todas mis quejas ante el hecho de que la PlayStation Portal no sea la sucesora de la Vita que esperaba, tengo que admitir que cuesta pensar en un mejor accesorio para complementar tu experiencia con la PS5.

Comencemos con el hecho de que la Portal está muy bien diseñada. En términos de comodidad es casi perfecta: es sorprendentemente ligera y su pantalla de 8 pulgadas (1920 x 1080) transmite con claridad los colores y la acción de los juegos. Sony incluso fue un paso extra e incluyó algunas de las mejores funciones de los Dualsense (que en otras ocasiones he declarado como mi control favorito hasta la fecha) dentro de las palancas de la consola.

Mientras que estés con una conexión estable tampoco tienes que temer que la experiencia de juego se interrumpa. Literalmente he pasado mis ratos libres caminando por la cosa mientras que completo niveles de ‘Crash Bandicoot o mato el tiempo con ‘Fall Guys’’. Solo cuando decido probar lo límites de su alcance y me atrevo a llevarla a las esquinas de mi casa en las que el wifi suele fallar me encuentro con pequeños saltos en la Portal, pero no es algo que ocurra de manera común.

Y debo decir que poder jugar títulos de PS5 en la comodidad de la sala o mientras que descanso en la cama ha sido interesante. Es una lástima que, al menos en Colombia, esta experiencia se limite principalmente en tu casa. ¿Pagarías un millón de pesos por jugar de manera más cómoda con tu PS5? Puede que parezca extraño, pero puedo imaginar que a varías personas que matarían por poder hacerlo.

Imágenes: PlayStation