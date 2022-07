¿Tienes una red wifi 5G pero no sabes cómo funciona?

Hace poco estaba buscando opciones que me permitieran tener el internet de mi casa más rápido. Al revisar las redes wifi que estaban disponibles me encontré con la de mi casa y una con el mismo nombre pero que dice “5G”. Me generó curiosidad porque sé que en Colombia aún no contamos con redes 5G, apenas estamos en pilotos; entonces ¿a qué hace referencia el wifi 5G?

Nos pusimos en contacto con el equipo de Claro Colombia y tuvimos una entrevista con el ingeniero Harold Adolfo Morales quien nos explicó de qué se trata. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, cuando hablamos de “redes 5G” nos referimos a la conexión móvil, es decir, la que te permite hacer y recibir llamadas. Además, la ‘G’ de esta red hace referencia a “generación”, en otras palabras: la quinta generación de redes móviles. Por otro lado, en la red wifi la ‘G’ hace referencia a Gigahertz (GHz), una unidad de medida de frecuencias.

Dicho así, Harold Morales explica que, en Colombia, al igual que en el resto del mundo, se venía trabajando con una frecuencia WiFi 2.4GHz, la única encargada de surtir de internet a todos los colombianos. Al ver que ésta estaba bastante “ocupada” se generó una nueva frecuencia, la 5GHz, utilizada en bastantes hogares del país.

¿Las redes WiFi 5G son más veloces?

La red más antigua, la 2.4GHz tiene mucho más alcance, pero menos potencia; por su parte, la red 5GHz es todo lo contrario, tiene menos alcance, pero es mucho más potente. Por ejemplo, si el rúter de internet está en el primer piso de tu casa y tú te encuentras en el tercer piso, será mejor que te conectes a la 2.4. Sin embargo, si estás más cerca del modem puedes utilizar la 5G que te permitirá mayor rapidez de descarga y navegación. Esto porque la red 2.4 GHz cuenta con la capacidad suficiente para traspasar muros.

¿Qué tanto tardará cada red en descargar archivos?

Morales explica que dependerá exclusivamente de las megas que tengas contratadas con tu servicio de internet, no obstante, nos dio algunos ejemplos de la potencia de cada red. Por ejemplo, si tienes 100 megas, con la red 2.4GHz podrás tardar entre 22 y 25 minutos descargando una película HD. Mientras que con la red 5GHz puedes llegar a descargaf la misma película entre 15 y 20 minutos.

¿Necesito un dispositivo especial para conectarme a la red 5GHz?

No. Si bien ahora los teléfono y demás dispositivos vienen equipados con conectividad 5G, esto hace referencia a la conexión de red móvil como explicamos al principio. Mientras que para la red de WiFi necesitamos dispositivos que puedan soportar la red wifi 5GHz, y como explica el ingeniero, desde hace al menos 4 o 5 años todos los dispositivos vienen equipados para poder conectarse a esa red, por lo que seguramente todos tus televisores, celulares y computadores se podrán conectar a la red 5GHz sin problema.

Imagen: Unsplash