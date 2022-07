¿Qué tan cierto es que Colombia es el Silicon Valley de Latam?

Desde que Iván Duque se posesionó como presidente de Colombia en el 2018, le hemos escuchado denominar al país como el próximo “Silicon Valley de América Latina”, pero ¿qué tan cierto es esto? El origen de la afirmación (¿meme?) viene principalmente de una declaración que el presidente hizo a principios de junio en un evento público en el que con orgullo patrio afirmó que: que “Hoy podemos decir que, como lo dijo Steve Wozniak (el cofundador de Apple) hace pocos días en Bogotá, Colombia es hoy el Silicon Valley de América Latina. Le faltan muchas cosas seguramente para parecerse al Silicon Valley de California, pero es el Silicon Valley de América Latina”. Y lo único claro de esta declaración es que como si fuera Bettle Juice, el presidente en salida cree que repetir muchas veces algo, hace que sea cierto.

Pero revisar el legado de su gobierno nos deja claro que estamos tan cerca de ser el Silicon Valley de Latam, como lo está Monserrate de ser Notre Dame. Silicon Valley de Estados Unidos, vio nacer y le ayudo a crecer a empresas como Google, Facebook, Uber, Snapchat. A cambio, en Colombia, al menos el 50% de los hogares están hoy sin internet, los pequeños negocios tienen impuesto tras impuesto y las vacantes de tecnología quedan desiertas porque no tenemos profesionales capacitados.

Vale aclarar que además de albergar las big tech, Silicon Valley cuenta con fondos de inversión, un punto clave para apoyar a dichas empresas que iniciaron como un Unicornio empresarial. Haciendo un comparativo con Colombia, Según MinTIC, en los últimos 4 años 119.000 emprendedores colombianos y 1.895 empresarios alrededor del país, recibieron herramientas que fortalecen su idea de negocio digital. Las cifras en el papel no están mal, sin embargo, no es una cifra considerable comparada con Silicon Valley.

Esta ciudad está construida como un ecosistema de emprendimiento; en los colegios se les enseña a los niños a emprender, cómo programar, organizar sus finanzas, todo lo relacionado con el ámbito empresarial. Mientras tanto, en Colombia, según la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE), tras la pandemia existen al menos 62.000 vacantes en el sector tecnológico que siguen vacías porque no hay profesionales capacitados para el cargo; eso no es muy Silicon Valley de nuestra parte.

Ahora, si hablamos de transformación digital, también perdemos el año. Si bien en las grandes urbes como Bogotá, Cali, Medellín, etc. ya tenemos opciones de billetera digital, plataformas de movilidad, aplicaciones de domicilios, entre otros; nuestras regiones rurales no cuentan siquiera con internet. Según el informe de Gestión 2018-2022 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) , el gobierno Duque tenía planeado llevar conexión de internet a el 70% de los hogares colombianos, sin embargo, solo el 46,2% de los hogares tienen acceso a este servicio hoy. Y ni hablar de la implementación de las redes 5G, las cuales no tienen licitación, apenas proyectos piloto.

Por otro lado, no podemos pensar en ser Silicon Valley sin que las Fintech tengan un papel importante. Sí, nosotros tenemos Uber, Beat, Rappi, Go Green, etc. pero, lastimosamente, no contamos con la regulación suficiente para que éstas funcionen con tranquilidad. Desde hace varios años, estas empresas le han solicitado al gobierno un reglamento único que regule sus servicios. Por este mismo camino transitan hoy las criptomonedas, las cuales, aunque han tenido una fuerte caída en los últimos meses, son consideradas por muchos como la moneda del futuro, pero al parecer en Colombia no son vistas de la misma manera.

Creo que nos falta bastante para pensar en ser el Silicon Valley de Latinoamérica y como dijo Alex Torrenegra al presidente Duque “Falso. Lastimosamente, ya no hay ni el tiempo ni la plastilina para explicártelo”. Siendo realistas, México estaría más cerca de ser la meca de la tecnología, gracias a su cercanía con Estados Unidos, por su tamaño, por tener un entorno más ligado a la transformación digital que Colombia. Incluso, podemos hablar de que Brasil también está cerca de ello, por su mano de obra dedicada al entorno tecnológico y los cientos de unicornios que se desarrollan en el país. Presidente Duque, no le mienta al país; dentro de 64 países analizados frente a su competitividad digital por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, ocupamos el puesto 59.

