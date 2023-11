¡Ojo! Killer Instinct será ahora gratis para Steam y Xbox

A caballo regalado no se le mira colmillo, en especial si es un juego de pelea de hace más de una década. Pronto no tendrás que pagar nada por querer probar tus mejores combos en Killer Instinct con el anuncio de que el juego será en adelante será gratuito.

El anuncio llega con varios detalles importantes. El juego base permitirá a los jugadores el tener acceso a un catálogo rotativo de personajes jugables gratuitos. También permitirá que las personas puedan utilizar el modo de un solo jugador, el multijugador local y el modo rankeado.

Today marks 10 YEARS since Killer Instinct 2013’s release! A huge thanks to all our players – your support has made it possible for us to keep KI going. pic.twitter.com/LaS7nnDwqI

— Killer Instinct (@KillerInstinct) November 22, 2023