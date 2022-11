“Es absurdo hablar de monopolios”: Activision Blizzard defiende su compra

El tema de esta semana es la compra de Activision Blizzard. Un reporte aseguró que la adquisición, que haría a Microsoft el nuevo dueño del estudio y publisher, sería bloqueado por entes reguladores de los Estados Unidos. Ahora Activision ha salido a defender la compra y asegura que utilizará todos los recursos a su disposición para lograr que el acuerdo se lleve a cabo.

Las afirmaciones vienen de Lulu Cheng, vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos y CCO de Activision Blizzard, que utilizó su cuenta de Twitter para responder a los reportes y rumores sobre la investigación y posible demanda antimonopolio.

“Viendo mucha especulación sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft”, aseguró Cheng, “Cualquier sugerencia de que la transacción podría tener efectos anticompetitivos es absurda. “Esta fusión beneficiará a los jugadores y a la industria de los videojuegos de EE. UU., especialmente cuando enfrentamos una competencia más dura en el extranjero”.

Seeing a lot of speculation about Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard.

Any suggestion that the transaction could have anticompetitive effects is absurd.

This merger will benefit gamers and the US gaming industry — especially as we face stiffer competition from abroad.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) November 24, 2022