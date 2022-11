La FTC, con toda seguridad, dirá que no a la compra de Activision Blizzard

La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft parece que está tomando una eternidad. La principal razón está en que la compra prende las alarmas de diferentes mecanismos de control que están preocupados por un posible ‘monopolio’ que Xbox pueda tener en el segmento de los videojuegos.

Ahora parece que el acuerdo se enfrenta a un bloqueo importante. Tres fuentes cercanas a la adquisición hablaron con Politico y aseguran que la Federal Trade Commission (FTC por sus siglas en inglés) probablemente bloqueará la compra de Activision Blizzard a través de una demanda antimonopolio.

De acuerdo con las fuentes citadas, la decisión no ha sido tomada, pero todos los movimientos recientes indican que la FTC tomará cartas en el asunto. De acuerdo con el medio, el organismo de control está revisando los argumentos de Microsoft, pero “se encuentra escéptico” frente a ellos y su defensa.

Daniel Ahmad, analista para Niko Partners, aseguró en su cuenta de Twitter que la certeza del bloqueo no es del todo real. Su argumento está en que todavía hay todo un proceso que debe ocurrir antes de que este sea el desenlace más lógico.

“Lo que es más probable es que la FTC le pida a Microsoft que haga algunas concesiones (que seguramente harán), para dar su visto bueno”.

This doesn’t mean the deal would be blocked. There’s an entire process to go through before that would become a «likely» outcome.

What’s more likely is the FTC asks Microsoft to make concessions (Which it likely will) for the greenlighthttps://t.co/Vwbn2PAkOy

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 24, 2022