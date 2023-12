Los 10 peores videojuegos de 2023 (de acuerdo con Metacritic)

Este año ha sido bastante positivo en lo que a juegos respecta. Tuvimos joyas como ‘Marvel’s Spider-Man 2’, ‘Baldurs Gate’ y ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. Pero también puede ser recordado como un año con algunos de los videojuegos más terribles que hemos tenido el disgusto de probar. Finalizando 2023 Metacritic, el sitio web que reúne las reseñas de usuarios y los principales portales de videojuegos en la Internet, ha publicado un listado con los 10 peores juegos del año.

De manera curiosa hay algunas omisiones importantes, asumimos que debido a la falta de reseñas: ‘The Day Before’, el MMO de Zombis que llevó al cierre de la compañía desarrolladora y ha sido señalado como un fraude; así como ‘Skull Island: Rise of Kong’, un videojuego que entra en el rango de ‘meme’ con algunas de sus escenas trayendo gráficos que no parecen propios de un juego en 2023.

El puesto número 10 lo tiene ‘Gargoyles Remastered’, la versión moderna del juego de 1995 para la Sega Genesis. El juego original no tenía mucho que entregar y el remake poco o nada agrega a la fórmula.

Los siguientes juegos de la lista son un poco menos conocidos. Está un JRPG llamado Loop8, un juego de acción cooperativo llamado Gangs of Sherwood (que tiene como centro una versión Cyberpunk del mundo de Robin Hood o incluso el nuevo juego de Hellboy

El puesto número uno quizás es el título más conocido y antes del fiasco de ‘The Day Before’ era reconocido como el peor juego de 2023: The Lord of the Rings: Gollum. El título tiene una calificación de 34 sobre 100 y no solo tiene el ‘reconocimiento’ de ser el peor título del año, sino también el peor en la historia de todos los juegos de ‘El Señor de los anillos’. Controles que dan dolores de cabeza, unos gráficos que son espantosos, niveles que son tediosos y frustrantes… si creen que Frodo sufrió en su viaje, entonces les falta ver algún gameplay de este videojuego.

De hecho, ‘The Lord of the Rings: Gollum’ fue tan terrible que Daedelic, la compañía alemana detrás de su lanzamiento, anunció que iban a finalizar el desarrollo de todos sus videojuegos en progreso y que en adelante solo se concentrarían en publicar títulos de otros desarrolladores.

Imágenes: Daedelic