¿El mejor juego en la historia de Zelda? Esto dicen las críticas de ‘Tears of the Kingdom’

¿Ustedes ya prepararon su excusa para no tener que ir a trabajar este viernes? Tears of The Kingdom oficialmente sale este 12 de mayo y desde ya muchos están contando los segundos para poder disfrutar del juego. La buena noticia es que, si podemos creer las primeras reseñas, estamos frente a uno de los mejores juegos en la historia de The Legend of Zelda y, según algunas críticas, uno de los mejores videojuegos de la historia.

Al momento de publicación de este artículo ‘Tears of The Kingdom’ tiene una calificación de 96% en Metacritic, la página que recopila evaluaciones de videojuegos, con la mayoría de reseñas entregando el máximo valor en sus reseñas al nuevo juego de Nintendo. Así que en ENTER.CO hemos recopilado y traducido algunas de estas primeras impresiones del juego (sin spoilers).

Y, para aquellos con menos tiempo, hemos resumido en seis puntos la mayoría de comentarios sobre el juego. ¿Empezamos?

Las seis cosas clave que están diciendo de ‘Tears of the Kingdom’

– Cada encuentro se vuelve impredecible, emocionante y nuevo. Incluso en aquellos espacios conocidos, lo que ofrece ‘Tears of the Kingdom’ no es un reencauche de lo experimentado.

– Mucha, muchas áreas por explorar. Hyrule nunca se había sentido tan grande como en Tears of the Kingdom.

– Los laberintos son mucho más interesantes, intentando replicar un poco más del encanto de los juegos tradicionales de ‘The Legend of Zelda’.

– Mucha más variedad de enemigos. No solo por la adición de armas nuevas, sino además por la existencia de más jefes que no se sienten solo como una versión ligeramente modificada del mismo.

– La mecánica de crear objetos y fusionarlos va mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. No solo se trata del combate, sino de la misma forma en la que nos acercamos a los laberintos y rompecabezas.

¿Qué está diciendo la crítica de Tears of the Kingdom?

Por Tom Marks

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una continuación insondable de uno de los mejores juegos jamás creados, que de alguna manera lo mejora en casi todos los sentidos, ya sea con simples mejoras en la calidad de vida, una historia genuinamente emocionante o nuevas mecánicas de construcción tremendamente creativas que te hacen repensar lo que es posible. Renueva el terreno antiguo e introduce vastas áreas nuevas tan inmensas que de alguna manera me hace preguntarme si Breath of the Wild era realmente tan grande, con una cantidad casi alarmante de tareas por completar, misterios por descubrir y deliciosas distracciones para evitar que nunca”.

Por Kyle Hilliard

“Las secuelas de los videojuegos a menudo son iterativas sobre lo que les precedió. Se ve un poco mejor, se juega un poco más suave, retiene mecánicas importantes mientras introduce otras nuevas y continúa la historia. Tears of the Kingdom marca la mayoría de estas casillas, pero… todos los encuentros, ya sean rompecabezas, recorridos o combates, deben considerarse. Te hace pensar de nuevas maneras. No se me puso la piel de gallina al explorar Hyrule como en el pasado, pero experimenté nuevas emociones tanto a nivel granular al resolver acertijos individuales como a mayor escala al regresar a una de mis ubicaciones favoritas de videojuegos. Dicen que nunca puedes volver a casa, pero adoraba volver a Hyrule con todas las herramientas nuevas”.

Por James Busby

“Superar la calidad excepcional de Breath of the Wild nunca iba a ser una tarea fácil, pero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha logrado un pequeño milagro. Hay más creatividad y opciones que nunca, lo que sin duda tendrá una influencia duradera tanto en la serie como en la industria del juego en general”.

Por Steve Watts

“Cuando pienso en la serie Legend of Zelda, siempre recuerdo momentos míticos y trascendentes: sacar la Espada Maestra del pedestal en A Link to the Past, despertar al Wind Fish en Link’s Awakening, los tres personajes principales que representan aspectos de la Trifuerza en Ocarina of Time. Tears of the Kingdom tiene un momento que coincide con cada uno de esos, y sentí el alcance y el poder de él con tanta fuerza que derramé mis propias lágrimas. Por mucho que amé cada una de esas piezas en el pasado de Zelda, no estoy seguro si alguna vez me ha evocado ese nivel de emoción antes”.

