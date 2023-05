Los mejores y peores juegos de ‘The Legend of Zelda’ (de acuerdo con Metacritic)

Este viernes 12 de mayo ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ estará disponible para todos los fans que llevan años, literalmente, esperando por la secuela de uno de los mejores juegos de la Nintendo Switch. Y si podemos creer a las reseñas estamos frente uno de los mejores (si no el mejor) títulos de la franquicia de TLOZ. ¿Pero cómo se posiciona frente a otros clásicos como ‘Ocarina of Time’, ‘Link to the past’ o ‘Link’s Awakening’?

Para responder esta pregunta hemos recurrido a Metacritic, la página que se encarga de recopilar las reseñas de videojuegos, y hecho una lista de los juegos principales en la franquicia de The Legend of Zelda desde el primer juego que dio el nombre a la franquicia en 1986 hasta Tears of the Kingdom.

Y antes que nada haremos una aclaración: este listado no es definitivo y puede que no represente una valoración ‘justa’ de la franquicia. Para empezar, el número de reseñas para cada juego varía. Los títulos más antiguos tienen menos reseñas que utilizar debido a que en ese momento no había tantos blogs o medios digitales de los cuales tomar estas evaluaciones. Igual de importante es que en muchos de estos casos las evaluaciones suelen venir de versiones remasterizadas para otras consolas (por ejemplo, muchos de los juegos de Zelda de los 80 y 90 luego fueron remasterizados para la Game Boy Advance). También (y está de más decirlo) estas reseñas no cuentan la historia completa de estos juegos.

Originalmente lanzado para la Famicom en Japón en 1987 y luego para la NES en 19898 en los Estados Unidos y Europa. La calificación corresponde a la versión portada de la GBA.

Las calificaciones negativas de este juego para la 3DS (2015) vienen principalmente de la experiencia multijugador en línea, con la principal crítica de ser un juego poco interesante en la campaña de un solo jugador.

Originalmente lanzado para la Game Boy Advance en 2002, la reseña en Metacritic corresponde a la versión portada para la DS y 3DS en 2011.

No confundir con solo ‘Four Swords’, ‘Four Swords Adventures’ se lanzó en junio de 2004 para la Game Cube

El juego original se lanzó en 1993 para la Game Boy. Sin embargo, las reseñas en Metacritic corresponden al remake que se hizo en 2019 para la Nintendo Switch.

El Segundo juego de TLOZ para la DS, fue lanzado en 2009 y una secuela directa de Phantom Hourglass (también para la DS).

Lanzado para la Game Boy Advance en enero 10 de 2005, hoy puedes jugar una versión remasterizada con el acceso al DLC de Nintendo Online en la Switch.

Phantom Hourglass fue uno de los juegos de TLOZ para la DS, lanzado en octubre 1 de 2007 (y sin alguna versión moderna en otra consola).

Considerado como uno de los mejores juegos para la 3DS, ‘A Link Between Worlds’ se lanzó en noviembre 22 de 2013.

Una de las entradas de TLOZ más criticadas, principalmente por los controles de la Wii, pero que encontró su encanto con un juego más ‘sencillo’ en términos de historia y mecánicas. Se lanzó en noviembre 20 de 2011 y tiene una versión remasterizada para la Switch.

Lanzado originalmente para la SNES en 1991 (Japón) y 1992 (Europa y Estados Unidos). La calificación corresponde a la versión portada de la GBA.

Lanzado originalmente para la Nintendo 64 en abril 27 (Japón), octubre 26 (Estados Unidos) y noviembre 17 (Europa) del 2000.

Twilight Princess se lanzó en 2006 para la Nintendo Game Cube y para la Nintendo Wii (de manera similar a como se hizo con BOTW), con un porte global para Wii U en marzo de 2016.

Lanzado en marzo 24 de 2003 para la Game Cube, siendo otra de las entradas legendarias de la franquicia. La versión remasterizada más ‘moderna’ se lanzó en 2013 para la Nintendo Wii U.

La secuela de BOTW, es posible que la calificación baje o suba conforme más reseñas lleguen a Metacritic, en especial considerando que muchas evaluaciones destacan cómo se una mejora en casi todos los elementos del título original.

El juego que ‘inauguró’ a la Nintendo Switch y también uno de los juegos más populares de la consola actual de Nintendo. BOTW se lanzó el 3 de marzo de 2017, junto con una versión para la Wii U.

Uno de los clásicos eternos de TLOZ, el juego original se lanzó para la Nintendo 64 en 1998 y luego ha tenido versiones remasterizadas o portadas en todas las consolas de Nintendo.

Imágenes: Nintendo