¿Qué pasó conThe Day Before? El desastre del peor videojuego de 2023

2023 ha tenido su buena racha de juegos malos, con títulos como ‘El Señor de los Anillos: Gollum’ y ‘Skull Island: Rise of Kong’. Pero un juego ha logrado lo impensable y se ha robado la corona del peor videojuego del año: ‘The Day Before’ consiguió calificaciones terribles, obligó al cierre del estudio, que el juego fuera removido de las tiendas y al CEO de la compañía a cerrar sus redes…

¿Qué pasó?

Un lanzamiento terrible

Hace unos días The Day Before era uno de los juegos deseados de Steam. La promesa del juego era entregar un MMO ambientado en un mundo de zombis que les permitiría a los jugadores el competir y luchar juntos para sobrevivir en el apocalipsis.

El lanzamiento previo del juego estaba programado para el 7 de diciembre. Sin embargo, en su primer día el lanzamiento fue catastrófico. Estamos hablando de un título que en todos los sentidos simplemente no funcionaba. Para iniciar muchos de los servidores tenían problemas y no podían conectase. Aquellos que podían hacerlo pronto se encontraban con bugs como un piso sin gravedad que mataba de inmediato a los personajes. Si podías sobrevivir lo suficiente entonces descubrías que los elementos de MMO del juego eran prácticamente inexistentes.

‘Al día siguiente’ el estudio cierra

Este 12 de diciembre Fntastic, el estudio detrás del juego, anunció su cierre. A través de una publicación en X (Twitter) la compañía informó que debido a la cantidad de reembolsos y la recepción oficial del título “había fallado de manera financiera y carecía de los fondos para continuar”.

«Invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The Day Before, que fue nuestro primer gran juego. Realmente queríamos lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego, pero desafortunadamente, no lo logramos. No tenemos los fondos para continuar el trabajo».

Poco después del anuncio el juego fue removido de Steam, sin la posibilidad de que más personas pudieran comprarlo. Los jugadores entonces acudieron a las redes sociales para acusar al desarrollador de querer estafarlos

«Estafa, van a tomar el dinero que ganaros y huirán de su estafa, publicaron información falsa de The Day Before durante años y lanzaron un juego que no se parece en nada a lo que anunciaron. Todos sabemos que no están cerrando porque te faltan fondos, sino porque están tomando el dinero y corriendo«, lee el comentario de un usuario en Twitter.

Imágenes: Fntastic