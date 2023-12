‘Hogwarts Legacy’ y ‘The Last of Us’: los videojuegos más buscados en Google en 2023

Si no lo googleas, no es relevante. Para finalizar el año Google está haciendo una recopilación de los videojuegos que las personas más buscaron a lo largo de 2023. Y hay algunas sorpresas, además de un pequeño vistazo a algunas de las tendencias que marcaron el mundo de los videojuegos este año.

Al tope de la lista está ‘Hogwarts Legacy’. Quizás la principal razón por la que el juego esté en la lista a pesar de que tuvo un impacto menor en la gran escala de los lanzamientos estuvo en la polémica alrededor de su lanzamiento (que a estas alturas es la maldición que acompaña a la mayoría de lanzamientos relacionados con la franquicia).

El segundo juego más buscado fue ‘The Last of Us’, lo que también encaja con la experiencia de 2023 gracias al estreno de la serie de HBO Max, que seguramente motivó a muchas más personas a interesarse por la franquicia.

Hay otras adiciones interesantes. Por ejemplo, dentro de la lista está Suika Game, el juego que se hizo viral, principalmente entre los vtubers japoneses. Aunque el título todavía no ha sido lanzado de manera oficial podemos suponer que un buen número de estas búsquedas estuvieron relacionadas con personas intentando encontrar cómo descargarlo.

Hay otras tendencias que tienen que ver con los juegos más populares del año: ‘Baldurs Gate’, ‘Starfield’ y ‘Diablo IV’. Hay otros juegos que no aparecen, lo que sorprende considerando que también hicieron parte de las tendencias de juegos en 2023.

Y sobre los últimos tres juegos en la lista. ‘Connections’ es un juego al mejor estilo de Wordle de tipo crucigrama, razón por la que está en la lista. PUBG Mobile es uno de los juegos para smartphones más populares, así que podemos encontrar la razón por su aparición en la lista aquí. Por último, tenemos ‘Atomic Heart, un FPS que principalmente fue reconocido por: acusaciones de que los desarrolladores estaban recolectando datos sin autorización de los usuarios, así como por ser un juego de una compañía rusa que fue lanzado en las puertas de la invasión a Ucrania.

Los 10 videojuegos más googleados de 2023

1 – Hogwarts Legacy

2 – The Last of Us

3 – Connections

4 – Battlegrounds Mobile India

5 – Starfield

6 – Baldur’s Gate 3

7 – スイカ ゲーム (Suika Game)

8 – Diablo IV

9 – Atomic Heart

10 – Sons of the Forest

Imágenes: Montaje ENTER.CO