La Xbox Series X no puede hacer flotar pelotas de Ping Pong

Muchos ya están disfrutando de su Xbox Series X. Lo que significa que más usuarios están compartiendo videos en redes con sus consolas, mostrando la interfaz o incluso haciendo comparaciones de juegos. Pero hay un video en particular que se está haciendo viral y muestra a una Xbox Series X expulsando humo, como si fuera un volcán, o incluso teniendo la capacidad de mantener una bola de Ping Pong flotando por encima de la ventilación superior.

Lo que los videos estaban propagando era la idea de que la Xbox Series X tenía algún tipo de problema de ventilación y sobrecalentamiento. Los videos de ‘usuarios’ hacían creer que las consolas estaban presentando problemas el día del lanzamiento y expulsando humo.

Por supuesto, los videos fueron etiquetados de manera rápida como falsos. La manera en la que se fabricaba esta ilusión era ubicando un vaporizador en la parte posterior de la consola, donde hay unas rendijas de ventilación junto con los puertos. El humo salía entonces por la parte superior, creando la ilusión de que las máquinas estaban expulsando humo.

No podemos entender la motivación de algunas personas de expulsar humor a través de sus nuevas (y costosas) consolas de nueva generación. Sin embargo, la respuesta de Xbox parece ser bastante clara: por favor no lo hagan.

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020